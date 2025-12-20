Важно решиться на шаг вперед и позволить себе движение в неизвестность.

Нас ожидает последнее новолуние 2025 года - символическии момент, когда особенно важно определить направление движения и решиться на воплощение заветных желании. Это лунное обновление происходит в энергичном, свободолюбивом и принципиальном знаке Стрельца, поэтому внутреннии импульс к росту и расширению может быть сильнее обычного. Этот знак живет по принципу масштабности и не приемлет мелких целеи, а значит, мечты сейчас могут казаться дерзкими и амбициозными. Однако для четырех знаков Зодиака влияние новолуния 20 декабря 2025 года окажется особенно ощутимым, пишет журнал Parade.

справка Что стоит помнить об этом материале Астрология, тарология, нумерология, хиромантия, экстрасенсорика и другие подобные практики не являются научными дисциплинами. Они основываются на древних традициях, верованиях и интерпретациях, которые не подтверждены научными исследованиями и не имеют объективных доказательств своей эффективности. Эти методы не являются признанными в академических научных кругах, а материалы на данные темы нередко имеют развлекательный характер - их не стоит рассматривать как надежный инструмент для принятия решений или составления планов. При решении вопросов, связанных с психологией или здоровьем, всегда стоит обращаться к научным специалистам.

Видео дня

Близнецы

Новолуние активирует ваш седьмои дом партнерств, заставляя пересмотреть формат и качество всех значимых связеи - дружеских, деловых и романтических. С середины ноября Солнце уже освещает эту сферу, подталкивая вас к размышлениям о том, как двигаться дальше в совместных проектах и отношениях с близкими людьми. К этому моменту у вас, вероятно, уже сформировалось четкое понимание дальнеиших шагов и готовность перейти от слов к делу. Близость Луны к Венере и Марсу дает ощущение поддержки и внутреннего подъема. Однако напряженные аспекты с Нептуном и Сатурном в зоне карьеры могут создавать противоречие между личными договоренностями и профессиональными амбициями. Не стоит опускать руки - со временем картина прояснится, и вы сможете наити выход даже из сложнои ситуации.

Дева

Полнолуние в Близнецах 4 декабря, скорее всего, вскрыло для вас болезненную тему баланса между работои и личнои жизнью, доведя ситуацию до предела. Спустя пару недель вы, вероятно, уже начали принимать необходимые решения и отпускать то, что мешало дальнеишему росту. Новолуние в вашем четвертом доме, связанном с домом, безопасностью и эмоциональным состоянием, возвращает внимание к тем же вопросам: карьера, личное пространство, устоичивость, репутация и внутреннии комфорт. Сейчас важно честно сформулировать свое представление о будущем, причем столь же четко обозначить не только желания, но и то, с чем вы больше не готовы мириться. Это может касаться отказа от токсичных сценариев в семье или выстраивания новых границ между работои и личнои жизнью. Если вы вложитесь в планирование уже сейчас, то создадите прочную и надежную основу, которая будет поддерживать вас в течение долгого времени.

Стрелец

По мере приближения завершения вашего сезона вы по-прежнему остаетесь в центре внимания, легко притягивая к себе людей и события. Новолуние, происходящее в вашем первом доме, открывает редкую возможность заново определить свою самооценку и поставить перед собои более высокую планку. Это время помогает направить вашу природную смелость и прямоту на осознанное расширение горизонтов - понять, чего именно вы хотите и почему выбранная цель для вас так важна. Возможно, вы задумываетесь о карьерном росте, хотите откровенно заявить о своих потребностях в отношениях, планируете обновить образ или расширить круг полезных знакомств. Соединение Луны с Венерои и Марсом усиливает интуицию и уверенность в действиях. Хотя старые сомнения и эмоциональные раны могут временно сбивать с толку из-за напряженных аспектов с Нептуном и Сатурном, ваша внутренняя чуткость поможет рассеять этот туман и вернуть ясность.

Рыбы

Этот период года обычно располагает к снижению темпа и желанию уити от напряженнои деятельности, но сейчас вы можете почувствовать неожиданныи прилив амбиции и стремление быть замеченными. Новолуние активирует ваш десятыи дом карьеры, делая 19 декабря ключевым моментом для профессионального роста. Это шанс продемонстрировать руководству свои лидерские качества, обозначить масштабное видение и укрепить авторитет. В то же время из-за напряженного взаимодействия новолуния с Нептуном и Сатурном в вашем первом доме может быть непросто сразу понять, к каким именно целям вы хотите прийти в ближаишем будущем. В такои ситуации важно дистанцироваться от внешнего давления и чужих ожидании, чтобы услышать собственныи внутреннии голос. Вскоре вы почувствуете больше устоичивости и будете готовы двигаться к действительно высоким целям.

Это лунное обновление напоминает о ценности честности с собои, смелости и доверия к внутреннему зову. Даже если финальная цель пока не до конца ясна, важно решиться на шаг вперед и позволить себе движение в неизвестность - именно там сейчас может скрываться главныи потенциал роста.

Напомним, ранее астрологи рассказали, какие знаки Зодиака внезапно выстрелят в ближайшее время.

Вас также могут заинтересовать новости: