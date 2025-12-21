При подкормке птиц главное соблюдать правило трех "не": давать неиспорченное, несоленое и нежаренное.

В Украине остаются на зимовку те птицы, которые могут питаться не только насекомыми, и речь идет не только о голубях, воробьях и синичках. Даже в крупных городах, к примеру, во Львове или Киеве, можно увидеть не только этих распространенных пернатых, рассказала УНИАН львовский орнитолог, координатор экообразовательного направления Франкфуртского зоологического общества в Украине Анна Кузьо. Она также объяснила, что можно давать птицам есть и чего стоит избегать.

Кто из птиц зимует в Украине? Какие пернатые зимуют во Львове и Киеве?

У нас много птиц остаются на зиму. В первую очередь нужно понимать, что на зимовку могут оставаться птицы, которые способны прокормить себя - могут переключаться с насекомых, к примеру, на зерно или ягоды.

Исключительно насекомоядные птицы не могут зимовать в Украине, потому что насекомых в этот период в наших умеренных широтах не должно быть. Сейчас зимы становятся мягче, и некоторые насекомоядные птицы иногда могут оставаться на нашей территории, но это не норма.

Из тех птиц, которые зимуют в Украине, наиболее приспособлены к жизни в городах различные виды синиц. В теплый период синицы едят насекомых, а в холодное время года могут питаться различными орешками и семенами. Эти пернатые в городах могут быть самыми частыми гостями кормушек. В частности, во Львове и Киеве чаще всего можно увидеть синицу большую и синицу голубую.

Есть еще птичка, которую зимой можно встретить в городах, - это синица длиннохвостая. Эта птичка относится к семейству длиннохвостых синиц, а не к семейству синичных. Ее можно назвать самой "мимимишной" птичкой в Украине. Эти пернатые образуют моновидовые стаи (те, в которые входит один вид), и их можно иногда увидеть в городских парках или скверах. Длиннохвостые синицы перекликаются между собой, и благодаря звукам их можно заметить на ветвях деревьев.

Также в зеленой зоне городов могут зимовать подкорышники, поползни, дятлы, золотомушки. Они образуют совместные смешанные стаи и, в частности, сигнализируют друг другу о местах, где есть еда, а также об опасности. Поползни и дятлы также могут прилетать к кормушкам вместе с синицами.

У нас также зимуют снегири. Эти птицы преимущественно держатся в моновидовых стаях, перекликаются, и они зимой ищут крылатки ясеней и кленов, разлючивают их и потребляют семена. Поэтому снегирей часто можно увидеть на верхушках этих деревьев и не только в парках или скверах, а даже между домами. Еще эти птицы зимой едят семена калины, а в конце зимы любят клевать почки осины. Снегири также могут прилетать на кормушки, но не так часто, как синицы.

В зоне плотной застройки в городах и в новых районах может быть меньше разнообразия видов птиц, поскольку там меньшее количество зеленых насаждений. А вот в старых районах, где больше деревьев и кустов, шанс встретить большее количество различных видов птиц гораздо выше. Обычно среди домов наиболее заметны стаи голубей и воробьев.

То есть, если район состоит из современных многоэтажек и парковок, а еще посажены декоративные кленики, то в таком месте вряд ли будут какие-то птицы, кроме голубей. А в районе со старыми домами, возле которых есть деревья, которым по 30-40 лет, другие зеленые насаждения, то там могут быть и синицы, и снегири, и остальные птицы, о которых я упоминала.

Кроме того, зимуют в городах, в частности, различные вороновые птицы - к примеру, вороны, сороки и сойки. Во Львове соек и сорок много, а в Киеве популяция этих птиц не такая многочисленная. В столице среди вороновых птиц больше всего серых ворон.

Есть еще так называемая ошибка наблюдателя - люди часто идут и смотрят только себе под ноги, поэтому чаще всего замечают только тех птиц, которые ходят по земле - голубей, воробьев. А остальные птицы мало времени проводят на земле и, чтобы их увидеть, нужно прислушиваться к звукам, которые раздаются с ветвей деревьев или кустов, останавливаться и поднимать голову вверх.

Что можно давать есть птицам зимой?

Во время подкормки птиц главное соблюдать правило трех "не": давать неиспорченное, несоленое и нежаренное. То есть птиц нельзя кормить испорченным, потому что они, как и мы, могут ею отравиться. Продукты не должны быть солеными, поскольку в организме пернатых, которые зимуют в Украине, соль иначе работает - она не выводится, и они могут умереть от обезвоживания. Жареная пища тоже бесполезна для птиц.

Какую крупу можно давать птицам? И можно ли, к примеру, булгур или пшено?

Зерновые могут есть снегири или воробьи. Если к вашей кормушке прилетают преимущественно синицы, то булгур и пшено, скорее всего, будет оставаться, набирать влагу, там будут размножаться различные бактерии и грибки. То есть эти крупы будут портиться и, если такой продукт съедят птички, он им будет вредить.

Если хочется чем-то подкормить птиц, то среди круп можно выбрать овсянку. Но, если насыпать ее в кормушку, также надо следить за тем, чтобы она не оставалась там длительное время и не испортилась.

Какую крупу можно давать воробьям, голубям, синицам?

Если вы кормите стайки голубей или воробьев, то они будут есть любую крупу, в том числе пшено и булгур. Синицы же обычно такие крупы потреблять не будут.

Но, на самом деле, у синиц могут быть разные вкусы - бывают очень привередливые птицы. Есть синицы, которые выбирают из кормушек кукурузные зерна, а есть такие, что кукурузу оставляют, а едят только семена подсолнечника и орехи.

А вообще я бы не советовала кормить птиц крупами, потому что это уже переработанный продукт, а пернатым лучше сыпать природный продукт - зерно, потому что в нем больше полезных веществ, например, микроэлементов.

В том числе, птицам можно давать просо - оно не будет так быстро портиться, как пшено или булгур, потому что находится в естественной оболочке. Но синицы, скорее всего, и просо тоже есть не будут.

Чем кормить воробьев зимой лучше всего? И чем лучше подкармливать остальных птиц?

Вообще лучшая, наиболее питательная и самая полезная бюджетная пища для птиц - нелущеные семечки подсолнечника. Орехи, арахис - это все тоже полезные для птиц продукты, но они дорогие.

Что едят голуби зимой?

Голуби вообще всеядны - они и на помойках едят, выедают остатки пищи и могут прилетать на большие кормушки. Если голубь прилетит на кормушку, то может съесть все, что там есть, и более мелким птицам ничего не останется. Поэтому я не советую ставить большие кормушки, такие, как "домики".

Голуби могут съесть все, но не все продукты принесут им пользу. В идеале - кормить их зерном, к примеру, просом, кукурузой, давать овес.

Почему голубей нельзя кормить хлебом? И почему другим птицам нельзя этот продукт?

Голубям и другим птицам вообще нельзя давать небелый хлеб, к примеру, ржаной. Такой хлеб опасен для организма пернатых - возникают процессы брожения, и поэтому птицы могут очень быстро погибнуть.

Какой хлеб можно голубям и другим птицам?

Для птиц не несет опасности белый подсушенный неиспорченный хлеб, превращенный в крошки. Но этот продукт непитательный, то есть в нем нет всех необходимых для организма питательных веществ (витаминов, микроэлементов). Если птицы долго потребляют преимущественно белый хлеб, то это негативно влияет на их организм. К примеру, у лебедей, которые долго живут на городских прудах и едят только хлеб, из-за нехватки питательных веществ вырастают искривленные маховые перья и они не способны летать.

Можно провести аналогию с принципом питания "здоровая тарелка", согласно которому основой рациона человека должны быть овощи и фрукты, цельнозерновые продукты, белок - так же и птицам нужно сбалансированное питание, и в рационе хлеба должно быть меньше, чем полезных питательных продуктов.

справка Анна Кузьо Орнитолог В 2012 году окончила Львовский национальный университет им. И. Франко по специальности «Экология». С 2008 года волонтерила в орнитологических экспедициях, а затем продолжила орнитологические исследования в аспирантуре Государственного природоведческого музея в городе Львов. В 2017-2019 годах координировала проект BirdID Ukraine, учила наблюдателей за птицами определять виды птиц и привлекала волонтеров к проектам гражданской науки (citizen science). С 2019 года работает во Франкфуртском зоологическом обществе. Сейчас координирует эколого-образовательные проекты в 12 карпатских природно-заповедных территориях.

