Температура по стране будет не очень высокой.

Под конец недели, 21 декабря, в Украине сохранится пасмурная и свежая погода. В большинстве областей столбики термометров покажут 0°...+3°, на западе и юге будет теплее. Также с запада в нашу страну зайдут небольшие дожди. Об этом сообщает Погода УНИАН.

На западе Украины сегодня будет пасмурно и влажно. В большинстве областей пройдут небольшие дожди, а столбики термометров покажут в Волынской и Ривненской областях +0°...+2°, на остальной территории +3°...+5°.

На севере Украины сегодня тоже будет пасмурно, а температура в течение дня будет в пределах +1°...+3°.

На востоке Украины температура останется без изменений, -1°...+2°. Тут будет сухо, но пасмурно.

В центральной части Украины сегодня тоже будет свежо. Тут столбики термометров покажут 0°...+3°. Без осадков, но пасмурно.

Жителей юга Украины сегодня ждет самая теплая погода. Тут в течение дня ожидается +2°...+6°, а в Крыму - до +9°.

21 декабря - какой сегодня праздник, приметы погоды

21 декабря - святой мученицы Юлианы. По приметам, если в этот день выпало много снега, то осенью будет хороший урожай. Какая погода в этот день, такой она будет и в сентябре.

