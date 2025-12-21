Пендзин объясняет, что многое будет зависеть от того, когда именно вы пойдете покупать основные ингредиенты для новогодних блюд.

Средняя стоимость новогоднего стола в Украине выросла примерно на 12-15%, по сравнению с прошлым годом. Такое заявление сделал эксперт "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин.

"В прошлом году нам новогодний стол в среднем на четырех человек – это базовый вариант с селедкой под шубой, оливье, копченостями, одной бутылкой игристого – обходился в 3730 грн. В этом году по разным расчетам у нас получилось чуть больше 4000", – сказал он в интервью "Украинскому Радио".

Эксперт отметил, что стоимость новогоднего стола может отличаться в зависимости от региона. Будет определенное расхождение в стоимости самих продуктов.

Как сэкономить на продуктах перед Новым годом

По словам Пендзина, многое будет зависеть от того, когда именно вы пойдете покупать основные ингредиенты для новогодних блюд.

"Если брать с точки зрения экономии, то вполне вероятно дождаться суток-двое до Нового года, когда ритейл, торговые сети начнут делать мощные акции. Они сейчас активно готовятся к праздникам и набирают свои склады, где есть достаточно большое количество продуктов, чтобы у них не было никакого дефицита на полках. На 100% сориентироваться, сколько будет потребитель выбирать, какой будет спрос, трудно", – пояснил он.

Однако после Нового года будет так называемый "мертвый сезон" – примерно до 10 числа люди будут "доедать то, что понабирали". Поэтому общий объем спроса будет резко падать.

"И остаться на 7-10 дней после Нового года с достаточно большими остатками на складах – дорого и убыточно. Чтобы высвободить свои склады перед новогодними праздниками, ритейл будет пытаться этакими скидками, акциями людям раздать все, что они активно понакупали. Поэтому это будет такой маркетинговый ход потребителя. Если мы берем еще крупные торговые сети, которые имеют достаточно много своих магазинов, то как раз у них и будут достаточно большие остатки. И где-то условно через пару дней мы увидим "фестиваль неслыханной щедрости" от наших основных ритейлов. И там можно будет однозначно взять все, что мы берем, дешевле", – констатировал Олег Пендзин.

Цены на продукты в Украине

В Украине выросли цены на сало. За год они увеличились на 16%. Стоимость килограмма сала теперь составляет 272 гривни.

Также президент Всеукраинской ассоциации пекарей (ВАП) Юрий Дученко предупредил, что уже в следующем году может существенно подорожать хлеб. По пессимистическому сценарию, цена на некоторые сорта хлеба может вырасти более чем на 20%.

