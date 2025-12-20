Отмечается, что враг не планирует снижать интенсивность боевых действий.

Российские оккупационные войска пытаются задействовать оперативно-тактические резервы на Покровско-Мирноградском направлении. Речь идет о подразделениях морской пехоты и воздушно-десантных войск противника.

Об этом в эфире телеканала Freedom рассказал представитель Украинской добровольческой армии Сергей Братчук. По его словам, эти резервы являются "пожарными командами", на которые враг рассчитывает для продвижения на фронте.

"Сегодня враг пытается атаковать северные районы Покровска, пытается активно атаковать город Мирноград, где сложилась самая сложная логистика для наших войск – доставка необходимого осуществляется тяжелыми дронами и наземными роботизированными комплексами", – добавил он.

Отмечается, что враг не планирует снижать интенсивность боевых действий. Эту агломерацию в РФ считают своеобразными воротами, которые откроют путь к дальнейшему захвату всей Донецкой области.

Братчук также рассказал о ситуации на других направлениях в Донецкой области. В частности, российские войска пытаются подойти к Константиновке, чтобы начать городские бои.

"Очень сложная ситуация в районе города Северск, здесь россияне пытаются двигаться в сторону Славянска и Краматорска. Здесь они тоже наращивают группировку войск", – сказал спикер УДА.

Война в Украине: ситуация на фронте

Генштаб ВСУ в вечерней сводке за 20 декабря сообщил, что на фронте по состоянию на 22:00 произошло 220 боевых столкновений с противником. Наибольшую активность враг проявил на Покровском направлении. Там оккупанты атаковали 60 раз.

Тем временем в СМИ сообщают, что ночью оккупанты зашли в село Грабовское Сумской области. Оттуда в Россию вывезли около 50 гражданских.

