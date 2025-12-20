Венгерский премьер считает, что европейские политики мечтают навредить России.

Венгерский премьер Виктор Орбан обвинил руководство Европейского союза в желании навредить России и сравнил это со вторжением гитлеровской Германии в СССР. Соответствующее заявление он сделал, выступая на "антивоенном" (а на самом деле предвыборном) митинге в городе Сегед, пишет венгерское издание Index.

По словам Орбана, речь не идет о том, что существует некий "генеральный план" против России, но он все равно считает, что европейцы хотят воспользоваться войной в Украине, чтобы ослабить Россию, потому что видят в ней угрозу.

"Россию атаковали Наполеон и Гитлер. Им это не удалось, а [главному дипломату ЕС] Кайе Каллас, видимо, удастся?! Я бы предостерег всех от нападения на них (россиян - УНИАН)", - сказал венгерский премьер.

Видео дня

Другие скандальные заявления Орбана

Как писал УНИАН, накануне венгерский премьер отличился заявлением о том, что ему "не совсем понятно", кто на кого напал в российско-украинской войне. Он, в частности, сослался на то, что большинство украинцев продолжают вести мирный образ жизни, а сама Украина является не такой уж маленькой страной.

На это отреагировал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. "Так же "непонятно", как это было для венгерского руководства в 1939 году, господин Орбан", - написал он в соцсети X.

Вас также могут заинтересовать новости: