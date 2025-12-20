Энергетики просят граждан экономно потреблять электроэнергию, когда она доступна.

В воскресенье, 21 декабря, в большинстве регионов Украины продолжат выключать свет по графикам. Об этом сообщает компания "Укрэнерго".

По словам энергетиков, кроме применения графиков для бытовых потребителей будут действовать ограничения на энергопотребление промышленными объектами. Объемы и продолжительность отключений света в "Укрэнерго" не сообщают. Эту информацию должны обнародовать региональные энергокомпании.

Отмечается, что ситуация в энергосистеме может измениться. Энергетики просят экономно потреблять электроэнергию в часы ее подачи.

Ситуация в энергосистеме Украины

Как писал УНИАН, минувшей ночью Россия нанесла массированный удар дронами-камикадзе по энергетической инфраструктуре. Вследствие этого без электроснабжения остались Николаев и ряд населенных пунктов области. Ближе к вечеру областной центр уже снова был со светом.

Также мы рассказывали, что Одесская область оказалась на пороге длительного "полублэкаута". По словам экспертов, регион и до войны имел недостаточно развитую энергосистему, а теперь Россия целенаправленно его атакует, учитывая стратегическую важность портов региона.

