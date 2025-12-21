Продвижение россиян зафиксировано в двух областях.

Российские войска за минувшие сутки имеют новые продвижения на территории Украины. Об этом сообщает украинский аналитический мониторинговый проект DeepState.

По его данным враг имеет успехи в Донецкой области, в частности вблизи таких населенных пунктов, как Дроновка, Резниковка, Новоэкономичное. Кроме того, зафиксировано продвижение российских войск возле города Гуляйполе Запорожской области.

Согласно сообщению Генерального штаба ВСУ, самая напряженная ситуация остается на Покровском направлении, где за сутки произошло 72 боевых столкновения в районах населенных пунктов Никаноровка, Шахово, Мирноград, Родинское, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Новосергиевка, Дачное и в сторону Новопавловки.

Что касается Гуляйпольского направления, то там, пишет Генштаб, "агрессор 17 раз пытался идти вперед на позиции наших войск в районах Варваровки, Зеленого и Гуляйполя".

Как сообщал УНИАН, ВСУ контролируют окрестности Волчанска с трех сторон - с юга, востока и запада. По словам заместителя начальника пограничной заставы бригады "Гарт" Александра Буняка, завершаются ударные действия в населенном пункте Лиман, то есть зачистка. Он добавил, что ситуация там сложная, но "вполне контролируемая".

Также мы писали, что Украина может потерять Гуляйполе из-за саботажа некоторых офицеров 102 отдельной бригады территориальной обороны. Аналитики DeepState сообщили, что там бойцов подговаривают на самовольное оставление позиций, а активистам присылают российские фейки. Также обнародована фотография, где украинских бойцов из 102 бригады ТрО сначала было принято за вражеских штурмовиков и наведено на них артиллерию, но благодаря тому, что вовремя удалось проверить принадлежность, то лишь чудом удалось избежать дружественного огня, отметили в DeepState.

