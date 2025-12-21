4 дешевых телевизора, которых следует избегать в 2026-м – по отзывам пользователей

Бюджетные телевизоры: 4 модели, которые не оправдали ожиданий / фото LG

Дешевые телевизоры часто выглядят привлекательно по характеристикам, но на практике могут разочаровать. Пользователи жалуются на низкое качество изображения, тормозящую работу, слабый звук, маленький экран и частые сбои в работе программного обеспечения.

Специалисты BGR собрали список из четырех дешевых Smart‑TV, которые по отзывам реальных пользователей стоит обходить стороной.

Серия Panasonic W70

Panasonic долгое время была лидером на рынке плазменных телевизоров и бюджетная серия W70 может показаться хорошим выбором. Модели доступны с диагональю экрана 43, 50 и 55 дюймов, а стоимость 43-дюймовой версии без скидок – менее $400. Телевизоры оснащены 4K LED‑панелями с поддержкой HDR10+, HDR10 и HLG, четырьмя HDMI‑портами (включая HDMI 2.1) и AirPlay.

Но по мере использования пользователи отмечают проблемы с качеством экрана (темные пятна, мерцание, зеленый оттенок), а у некоторых возникают трудности с аудиосистемой уже через несколько недель после покупки, Amazon помечает 43-дюймовую модель как часто возвращаемый товар.

VIZIO 24 Inch TV

Vizio считается одним из лучших брендов дешевых телевизоров, но не все модели стоят ваших денег. Например, 24-дюймовый телевизор серии Vizio V получил LED-экран с разрешением 720p и пользователи жалуются, что его трудно смотреть даже в небольшой комнате.

Кроме того, телевизор часто зависает и долго загружается. Цена $80 может показаться заманчивой, но качество оставляет желать лучшего: рейтинг модели на Amazon – всего 3.6 звезды.

FPD 43" CG43-P3

Эта модель от китайского бренда FPD стоит всего $186 и предлагает FHD LED-дисплей с поддержкой HDR10, Google TV и Dolby Atmos. Телевизор имеет почти безрамочный дизайн, два HDMI и USB порта, оптический аудиовыход и Ethernet.

Тем не менее, по отзывам пользователей, у этой модели есть множество проблем. Низкое качество звука, сравниваемое с динамиками iPhone 4, сложности с креплением на стену, "дешевая" сборка и медленная работа интерфейса.

Supersonic SC‑1520V (15.6")

Компактный телевизор с 15.6-дюймовым экраном и разрешением 1080p на базе VIDAA OS, стоимостью $160, предназначен для небольших помещений – например, для RV, лодки или грузовика. 

Но пользователи отмечают слабый звук, ограниченный набор приложений и постоянные сбои. Несмотря на удобный размер, устройство не оправдывает ожиданий, кроме того, есть случаи выхода из строя через недели/месяцы.

Ранее LG анонсировала свой первыйMicro RGB-телевизор. Компания утверждает, что это лучший LCD на рынке, но без риска выгорания как у OLED.

Выбор телевизора в конце 2025 года стал сложнее, чем когда-либо. Новые технологии обещают сочную картинку и высокую контрастность, но разница между OLED, QLED и Mini‑LED лишь сбивает с толку. Техноаналитик рассказал, как выбрать телевизор и не разочароваться.

