Недавно Минобороны РФ и российские "военкоры" заявили о захвате сел Высокое и Грабовское.

Российские войска 20 декабря проводили наступательные операции на севере Сумской области, но не достигли подтвержденного прогресса. Об этом сообщили аналитики американского института изучения войны (ISW), комментируя заявления Минобороны РФ и российских "военкоров" о якобы захвате сел Высокое и Грабовское.

"ISW не наблюдал сообщений об активности на этом участке границы с момента боев в конце лета 2025 года вблизи Демидовки Белгородской области (к северо-западу от Высокое). Связанный с Кремлем российский военкор отметил, что масштабы возобновления российской активности в этом районе до сих пор непонятны", - говорится в отчете.

Аналитики пишут, что 19 и 20 декабря российские войска атаковали к северу от города Сумы вблизи Андреевки, Кондратовки и Варачино, а также к юго-востоку от областного цента вблизи Высокого. Российский "военкор" утверждал, что украинские войска контратаковали вблизи Алексеевки.

Видео дня

Между тем, как пишет ISW, российский "военкор", связанный с российской Северной группировкой войск, заявил о тяжелых потерях группировки российских войск, действующих вблизи Бессаловки, к северо-западу от города Сумы. Мол, командир отправил их занять ветрозащитную полосу, поскольку считал, что она свободна от украинских войск. По словам "военкора", россияне в этом районе не могут своевременно проводить эвакуацию и не осуществляли ротации в течение месяцев.

Ситуация на Сумщине

Как сообщал УНИАН, местные СМИ накануне заявили, что ночью россияне зашли в село Грабовское на Сумщине. Там находилось более полусотни гражданских жителей, которые ранее письменно отказались от эвакуации. Их якобы вывезли на территорию Российской Федерации для проведения так называемых "фильтрационных мероприятий". Информацию журналистам подтвердила по телефону староста села Лариса Кремезная. Отмечается, что детей среди них не было.

На фоне данных о вывозе украинцев в Россию председатель ОГА Олег Григоров сообщил, что на Сумщине эвакуируют гражданских. По его словам, из Краснопольской громады бронированным транспортом эвакуировали часть жителей, которые ранее отказывались от эвакуации. Он добавил, что эвакуируют всех людей, которые подали заявки.

Вас также могут заинтересовать новости: