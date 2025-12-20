Украина нанесла серию ударов дронами по российским нефтяным танкерам в Черном и Средиземном морях.

За последние несколько недель Украина четыре раза использовала беспилотники для ударов по нефтяным танкерам из "теневого флота" России, обостряя войну на море и демонстрируя, что украинские спецслужбы чувствуют себя все более уверенно, совершая дерзкие атаки и публично признавая ответственность за них.

Одно судно было поражено воздушными дронами в ночь на четверг в Средиземном море, более чем в 1900 километрах от Украины. Три других были атакованы морскими беспилотниками в Черном море. Это первые атаки на российские нефтяные танкеры, нарушающие санкционный режим, которые Украина признала с момента начала полномасштабного вторжения России в 2022 году, пишет The New York Times.

СБУ также заявила, что за последние 10 дней четыре раза атаковала российские нефтедобывающие платформы в Каспийском море.

Видео дня

Удары по российской нефти и "теневому флоту"

Нефтяной бизнес питает экономику России и войну, и на протяжении всего конфликта Запад пытался урезать эти доходы с помощью санкций.

Чтобы обойти эти санкции, Россия создала так называемый "теневой флот" – тайную сеть из сотен нефтегазовых танкеров с трудноотслеживаемыми владельцами, которые скрытно перевозят топливо в такие страны, как Индия и Китай. Украина полагает, что если ей удастся нарушить этот бизнес посредством атак на теневой флот, а также на нефтеперерабатывающие заводы, она сможет получить рычаги влияния на мирных переговорах, к которым сейчас подталкивает президент США Дональд Трамп, демонстрируя, что она продолжает атаковать Россию.

Кроме того, Украина надеется заставить Россию сесть за стол переговоров, урезав ее нефтяные доходы. Пока что кремлевский диктатор Владимир Путин не дал никаких указаний на то, что он заинтересован в прекращении войны.

Он заявляет, что побеждает, недавно добавив, что атаки Киева на теневой флот якобы не будут иметь никакого эффекта. Он также пригрозил возмездием. "Мы обязательно ответим", – сказал он во время своей итоговой пресс-конференции.

Новый фронт в полномасштабной войне

СМИ пишет, что недавние атаки являются частью нового фронта в конфликте. В течение многих лет администрация Байдена предостерегала Украину от ударов по нефтяной промышленности России из-за опасений роста мировых цен и эскалации войны.

Также сообщается, что публичные заявления Украины предполагают, что Трамп мог знать об этих планах, поскольку Украина не стала бы рисковать и злить Трампа на данном этапе переговоров.

Все четыре танкера, выведенные из строя украинскими спецслужбами, были пустыми. СБУ сообщила, что три судна в Черном море направлялись на загрузку нефтью в Новороссийск, самый загруженный порт России на северо-восточном побережье моря. Атака в ночь на четверг в Средиземном море была самой неожиданной, поскольку судно находилось очень далеко от Украины.

Эксперты заявили, что эти атаки стали сигналом России о готовности Украины к эскалации войны, а также посланием Европе о необходимости обеспечить соблюдение санкций, иначе она столкнется с большими проблемами на судоходных путях.

Атаки привели к резкому росту страховых тарифов для любых легальных танкеров в регионе. Они также вызвали опасения в таких странах, как Турция, по поводу расширения войны на близлежащие воды и спровоцировали обеспокоенность возможным экологическим ущербом.

Однако аналитик Центра исследований проблем нераспространения имени Джеймса Мартина Ханна Нотте считает, что украинские удары по танкерам теневого флота вряд ли существенно подорвут способность России экспортировать нефть. По ее словам, гораздо больший ущерб наносят удары Украины по нефтеперерабатывающим заводам и нефтяным платформам в последние несколько месяцев, наряду с санкциями против двух крупнейших нефтяных компаний России.

Удары Украины по "российской нефти"

Ранее УНИАН сообщал, что СБУ нанесла удар по третьей нефтедобывающей платформе РФ в Каспийском море. Продолжается системное снижение нефтедолларовых поступлений в российский бюджет войны.

Кроме того, мы рассказывали подробнее о случае, когда СБУ впервые поразила танкер "теневого флота" РФ в Средиземном море. С точки зрения международного права и законов и обычаев войны - это абсолютно законная цель для СБУ.

Вас также могут заинтересовать новости: