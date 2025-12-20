Каждый раз, когда мы запускаем машинку, мы всегда задумываемся над несколькими вопросами. Один из них - на какой температуре стирать вещи. И пора узнать об этом.

Когда дело доходит до стирки, приходится принимать множество решений. Действительно ли нужно сортировать одежду? Можно ли использовать холодную или горячую воду для всего подряд? Как узнать, что безопасно сушить при высокой температуре, если вы спешите?

Southern Living собрало все лучшие рекомендации по стирке, включая ответи на вопросы - какую же температуру следует использовать чаще всего, а также случаи, когда стоит выбрать режим погорячее или попрохладнее.

Какая самая лучшая температура для стирки

Почти все можно стирать в холодной воде. Сюда входят джинсы, футболки, блузки, свитера, спортивная одежда и многое другое. Холодная вода с меньшей вероятностью закрепит пятна, вызовет выцветание или усадку ткани. Кроме того, вы сможете сэкономить на коммунальных платежах, используя холодную воду в день стирки.

Простыни и полотенца также можно стирать в холодной воде, однако теплая вода лучше удаляет запахи и кожный жир. Рассмотрите возможность использования теплой или горячей воды для сильно загрязненных вещей, таких как полотенца, постельное белье и детские пеленки.

Вот краткая инструкция, что и при какой температуре стирать:

Холодная вода: Деликатное нижнее белье, трикотаж, большинство синтетической одежды, вещи темных и ярких цветов.

Деликатное нижнее белье, трикотаж, большинство синтетической одежды, вещи темных и ярких цветов. Теплая вода: Спортивная одежда, нижнее белье, хлопок, смеси синтетики, детская одежда, домашний текстиль, белые вещи.

Спортивная одежда, нижнее белье, хлопок, смеси синтетики, детская одежда, домашний текстиль, белые вещи. Горячая вода: Дезинфекция простыней, полотенец и прочной одежды.

Какая температура при сушке белья

Большинство современных сушильных машин позволяют сушить без нагрева, а также на низком, среднем и высоком уровне нагрева. Лучший выбор зависит от типа ткани, но большую часть белья можно безопасно сушить на низком режиме.

Низкий нагрев снижает риск усадки одежды в сушилке, особенно это касается деликатного нижнего белья и спортивной формы.

Средний нагрев можно использовать для предварительно усаженного хлопка, простыней, полотенец и повседневных футболок из смесовых тканей. Оставьте высокий нагрев для тяжелых вещей или тех, что требуют дезинфекции.

Воздушная сушка (без нагрева): Вещи, содержащие пластик, резину, кружево, шелк; взбивание пуховиков и подушек.

Вещи, содержащие пластик, резину, кружево, шелк; взбивание пуховиков и подушек. Низкий нагрев: Деликатное нижнее белье, синтетические ткани, спортивная одежда и все, что может "сесть".

Деликатное нижнее белье, синтетические ткани, спортивная одежда и все, что может "сесть". Средний нагрев: Прочный хлопок, смесовые ткани и полотенца.

Прочный хлопок, смесовые ткани и полотенца. Высокий нагрев: Дезинфекция полотенец, тяжелого постельного белья и одежды

