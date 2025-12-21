Отмечается, что владельцы обменников не склонны к рискам.

Уходящая неделя была насыщена различными событиями. Большинство из них, на первый взгляд, имели косвенное отношение к валютному рынку Украины, но на самом деле влияли напрямую.

Аналитик Алексей Козырев считает, что сегодня курс доллара в большинстве обменников и работающих отделений банков будет находиться в пределах -прием 42,00-42,20 грн. и продажа 42,35-42,65 грн.

При этом, по его мнению, курс евро в воскресенье, 21 декабря, будет в пределах - прием 49,10-49,65 грн. и продажа 49,75-50,10 грн.

"Как и всю прошедшую неделю, из-за высоких курсовых рисков владельцы обменников сегодня установят спред между покупкой и продажей валюты в таких пределах: по доллару 20−30 копеек, а по евро в пределах 20−40 копеек", - рассказал эксперт.

Национальный банк Украины установил на понедельник, 22 декабря, официальный курс доллара к гривне на уровне 42,25 гривни за доллар. При этом официальный курс европейской валюты на понедельник установлен на уровне 49,47 гривни за один евро.

На межбанковском валютном рынке Украины котировки гривни к доллару установились на уровне 42,27-42,30 гривни за единицу американской валюты, а евро - 49,51-49,52 гривни за единицу европейской валюты.

