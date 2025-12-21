Любителям орхидей важно знать, что сухая почва в горшке лучше, чем переувлажненная.

Орхидеи процветают во влажной среде и чувствительны к избытку воды. Это распространенная причина плохого роста орхидей.

Как пишет Southernliving, лучше всего давать почве просохнуть между поливами, так как чрезмерный полив может привести к гниению корней. Отмечается, что на самом деле нет правильного способа поливать орхидею, но слишком много воды - это самый простой способ ее погубить.

Как ухаживать за орхидеей

Эти комнатные растения легко адаптируются к различным климатическим условиям, за исключением экстремально холодных. Хотя орхидеи имеют репутацию капризных растений, за ними довольно легко ухаживать, если поддерживать достаточное яркое рассеянное освещение, теплую температуру и влажность, и не поливать слишком часто, иначе орхидея может пострадать.

Как часто поливать орхидею

Орхидеям не требуется частый полив. В зависимости от условий, поливать орхидею следует раз в 1-2 недели. Такие факторы, как свет, почва и температура, могут влиять на частоту полива.

Чем выше температура, суше воздух и чем больше света получает орхидея, тем чаще ее нужно поливать.

Следите за тем, чтобы растение не находилось под прямыми солнечными лучами, так как это может обжечь листья.

Как определить, когда поливать орхидею

Сухая орхидея будет казаться легкой, когда вы возьмете ее горшок. Поскольку орхидеи растут в смеси коры, которая обеспечивает циркуляцию воздуха вокруг их корней, почвенная смесь должна полностью высыхать между поливами. Если кора на глубине около 5 см сухая, значит растению нужна вода.

Если вы заметили вялые или сморщенные листья, поникшие цветы или серебристо-белые корни, это сигнал о том, что растению нужна вода. Корни ярко-зеленые, когда они увлажнены, и вы можете не поливать растение, пока они не изменят цвет.

Как поливать орхидею

Вы можете поливать орхидею сверху из лейки или долго замачивать ее в раковине. При поливе используйте теплую воду, а не холодную, которая может вызвать шок у корней.

Полив снизу

Если в субстрате орхидеи есть кора, лучше всего поливать в раковине, потому что древесная стружка отталкивает воду, а не впитывает ее сразу. Замачивание дает субстрату время впитать влагу. Если ваша орхидея находится в декоративном горшке без дренажных отверстий, выньте ее из горшка и поставьте горшок с рассадой в раковину.

Поставьте горшок с орхидеей в раковину (или в большую емкость) и наполните водой так, чтобы она доходила до верха горшка. Не заливайте горшок водой полностью. Корни будут впитывать влагу снизу.

Оставьте горшок в воде на 10 минут, но не оставляйте его замачиваться дольше, так как даже несколько лишних минут могут привести к гниению корней.

Выньте горшок из раковины и дайте воде полностью стечь, прежде чем вернуть его в декоративный горшок.

Полив сверху

Вы также можете поливать орхидею из лейки, или поставить ее под проточную воду в раковине.

Выньте орхидею из декоративного горшка, если он есть, и поставьте ее в раковину. Осторожно полейте основание растения водой из лейки, чтобы оно хорошо пропиталось. Или поставьте орхидею под проточную воду, пока вода не начнет вытекать из дренажных отверстий. Будьте осторожны, чтобы вода не попала на цветы орхидеи.

Дайте лишней воде стечь, затем верните орхидею в декоративный горшок.

Можно ли поливать орхидеи кубиками льда

Возможно, вы видели советы по поливу орхидеи кубиками льда. Хотя это и удобный способ обеспечить постепенный полив по мере их таяния, орхидеи - тропические растения, и холод может вызвать шок или повредить их корни.

Кроме того, этого может быть недостаточно для полного насыщения растения влагой.

Использование льда - на ваше усмотрение, но другие методы менее рискованны, отметило издание.

