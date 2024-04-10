Угроза подтопления возникла для многих населенных пунктов этого региона России.

В российском городе Орск вода начала постепенно спадать, но в Оренбурге и других городах региона наводнение лишь набирает обороты. Как сообщает "РИА Новости", за пять часов уровень воды в реке Урал в черте города Орск снизился на 8 см.

Украинское издание "Схемы" опубликовало спутниковые снимки, сделанные компанией Maxar. На них видны масштабы наводнения. Снимки были сделаны в период с третьего по девятое апреля 2024 года.

Актуальные кадры наводнения непосредственно в областном центре, городе Оренбург, расположенном ниже по течени реки Урал, публикуют и российские СМИ.

Кроме Оренбурга и Орска угроза наводнения нависает и над другими населенными пунктами Южного Урала. В частности сообщается, что в городе Курган власти укрепляют мешками с песком берега реки Тобол. Также в городе включают сирену, которая призывает местное население к эвакуации. А в поселке с названием 9 января, что на окраине Оренбурга, спешно возводят дамбу для защиты от воды.

Наводнение на Южном Урале: последние новости

Как писал УНИАН, из-за наводнения в Орске возникла угроза затопления для стационарной надгоризонтной радиолокационной станции большой дальности "Воронеж М". Эта РЛС предназначена для отслеживания пусков межконтинентальных баллистических ракет и раннее предупреждение об угрозе ракетного удара по территории РФ.

Также мы рассказывали, что накануне наводнения плотину в Орске "чинили" молитвами. Несмотря на проведенный обряд, за полтора дня ближайшие к гидротехническому сооружению кварталы исчезли под водой.

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