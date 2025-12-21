Некоторые компании имеют более жесткую политику в отношении одного рождественского товара.

Многие отправляются в путешествие на зимние праздники – то ли навестить близких, то ли увидеть что-то новое. Есть некоторые неожиданные правила для праздничного сезона, которые имеют большинство популярных авиакомпаний, и о которых не знает большинство путешественников.

Британский ресурс Express рассказывает, что есть некоторые вещи, которые запрещено брать на самолет. К примеру, для пассажиров, которые летят в США, есть запрет на рождественские хлопушки. Как и бенгальские огни или фейерверки, их нельзя проносить на борт самолета в ручной клади, а также – сдавать в багаж. Дело в том, что все эти рождественские товары являются легковоспламеняющимися.

Популярная британская компания British Airways позволяет пассажирам перевозить до двух коробок запечатанных, заводских хлопушек в зарегистрированном багаже. Но это запрещено на рейсах в США. Однако, к примеру, Virgin Atlantic позволяет провозить одну коробку на человека.

Бюджетная авиакомпания easyJet является одной из немногих авиакомпаний, которая позволяет перевозить хлопушки как в ручной клади, так и в зарегистрированном багаже. Такие перевозчики как Qantas, South African Airways и Air New Zealand позволяют перевозить запечатанные коробки только в багажном отсеке.

Известные перевозчики Emirates, Ryanair, KLM, Lufthansa и American Airlines, внесли рождественские хлопушки в список запрещенных предметов. К примеру, Ryanair на своем сайте отдельно напоминает, что проносить хлопушки в ручной клади на борт самолета является абсолютно недопустимым. Пассажирам советуют приобрести их уже по прибытии в пункт назначения.

Путешествия на зимние праздники: куда отправиться

Ранее мы рассказывали о самом дешевом городе Европы для путешествия на Рождество. Настоящей жемчужиной является столица Латвии – Рига. Город порадует вас архитектурой, а Рижская рождественская ярмарка на Соборной площади поможет почувствовать настоящую атмосферу праздника.

А самая большая рождественская ярмарка в Европе находится рядом с Украиной. Ярмарка в Крайове на юго-западе Румынии охватывает более 280 тысяч квадратных метров территории. Посетить ее можно будет до 4 января.

