Эвакуировали более 200 человек.

В России поплыл Орск, что в Оренбургской области: часть города затопило из-за повреждения дамбы (проблема наблюдается в двух местах). Под угрозой подтопления - весь старый город.

Обновлено 10:00 В РФ говорят, что как минимум два человека погибли в результаты прорыва дамбы. Хотя спасатели проверяют данные о третьей возможной жертве воды.

По данным Baza, один из россиян лез на крышу и упал. Еще одно тело погибшего было обнаружено во дворе одного из домов на улице Орджоникидзе.

Местный мэр Василий Козупица заявил пропагандистским СМИ, что по состоянию на утро 6 апреля уровень воды в реке Урал стал критическим и составил 9,27 м. Видео о том, как заливает водой Орск, активно распространяют в сети российские телеграм каналы.

Большая вода покинет россиян не скоро: согласно прогнозам экстренных служб, не ранее, чем через 1,5-2 недели. Из-за затопления эвакуировали 235 человек (среди них 73 - дети).

На данный момент в Орске уже подтоплено около 2000 домов в 95 населённых пунктах. По мнению Козупицы, может полностью смыть водой старую часть города.

"Уже половина Старого города подтоплена, практически до улицы Орджоникидзе... По всей видимости, Старый город пострадает очень серьезно", - заявил он.

Россия взорвала дамбу Каховской ГЭС

Прошлым летом Россия нанесла немалый ущерб украинской эко-системе, подорвав плотину Каховской гидроэлектростанции. Теракт случился летом 2023 года, но Украина до сих ощущает его последствия. Тогда большая вода затопила множество населенных пунктов юга Украины (Херсонская область, также пострадал Крым).

В "Укргидроэнерго" сообщали, что Украина потеряла годовой запас питьевой воды из-за подрыва ГЭС. Сама станция восстановлению не подлежит.

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