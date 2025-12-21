У Путина, конечно же, сразу поспешили выдвинуть условие для таких переговоров.

Российский диктатор Владимир Путин готов поговорить с президентом Франции Эммануэлем Макроном, при условиии, что "есть обоюдная политическая воля".

Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. "Макрон сказал о готовности побеседовать с Путиным... Он (Путин - ред.) также выразил готовность вести диалог с Макроном. Поэтому если есть обоюдная политическая воля, то это можно только положительно оценить", - цитируют росСМИ слова Пескова.

Макрон о переговорах с Путиным

Два дня назад Макрон выразил мнение, что Евросоюзу придется возобновить прямые переговоры с Путиным, если усилия США достичь мирного соглашения по Украине будут безуспешными.

Видео дня

Также французский президент выразил недовольствие тем, что лидеры европейских стран исключены из мирных переговоров с РФ, которые проходят под эгидой США.

Что заявлял Путин

19 декабря, Путин заявил, что Россия хочет закончить войну против Украины "мирными средствами" на основе тех принципов, которые он изложил летом 2024 года. По его словам, он знает о сигналах со стороны Киева "о том, что они готовы вести какой-то диалог".

Вас також можуть зацікавити новини: