В России врач насиловал подростков, которые приходили в себя после наркоза

Суд назначил его наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет.

В Санкт-Петербурге огласили приговор в отношении сотрудника медицинского центра «Ювента» Армена Оганесяна, признанного виновным в изнасиловании несовершеннолетних пациенток.

Читайте такжеВ России поймали маньяка, который 7 лет насиловал и убивал женщинОб этом сообщает Объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Суд назначил врачу наказание в виде лишения свободы сроком на 10 лет в колонии строгого режима с шестилетним запретом заниматься врачебной деятельностью.

Оганесян, работающий в клинике анестезиологом, насиловал подростков, которые приходили в себя после наркоза в палатах. Суд признал доказанными два изнасилования и четыре эпизода насильственных действий сексуального характера.

В пользу одной из потерпевших с врача взыскали 70 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда.

Ранее УНИАН писал, как в России полицейские насиловали и издевались над подростком, снимая пытки на видео.

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