"Разорвали прямую кишку": в РФ полицейские издевались над подростком, снимая пытки на видео

Парня задержали по подозрению в кражах.

В России троих сотрудников полиции подозревают в сексуальном насилии над подростком.

Об этом пишет «Сибирь.Реалии» со ссылкой на правозащитников организации «Сибирь без пыток».

Читайте такжеПереломы и ушибы: в РФ избили в полиции активистку с плакатом "Лутин пох"Следственный комитет по республике подтвердил возбуждение уголовных дел на троих сотрудников отделения уголовного розыска отдела полиции №2 УМВД по Улан-Удэ.

По данным СК, 4 июля днем сотрудники угрозыска задержали по подозрению в совершении краж 17-летнего подростка, к которому в служебном кабинете применили насилие, причинив телесные повреждения.

«В ходе пыток парню разорвали задний проход (прямую кишку). Информацию мне скинули ветераны-пенсионеры уголовного розыска. По делу о действиях, имеющих признаки преступления по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера) фигурируют трое полицейских – оперуполномоченный Александр Жимбеев, Чингис Томитов, Фёдор Минтасов. Сегодня всех троих Октябрьский районный суд Улан-Удэ арестовал на два месяца», – сообщил правозащитник Евгений Хасоев.

По мнению правозащитника Святослава Хроменкова, преступление необходимо квалифицировать не только по 132 статье УК, но и по 286 (превышение должностных полномочий), поскольку полицейские находились в момент его совершения при исполнении.

По данным правозащитников, после «допроса» травмированного задержанного отпустили, и он обратился в больницу – оттуда о преступлении сообщили в дежурную часть.

Ранее УНИАН писал, как в России полицейский душил подростка из-за громкой музыки.

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram