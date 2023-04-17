По его словам, он не приказывал никого расстреливать.

Главарь "Вагнера" Евгений Пригожин отреагировал на сенсационные признания своих наемников в военных преступлениях. Двое зэков-"вагнеровцев" рассказали о массовых убийствах мирных украинцев, расстрелах детей и казнях пленных.

Как сообщает пресс-служба Пригожина, он пока якобы не смог полностью пересмотреть материал проекта Gulagu.net с признанием своих "вагнеровцев". Впрочем, он все равно ответил на некоторые заявления.

"Относительно расстрелов детей - конечно же, никто никогда не расстреливает ни мирняк, ни детей, это никому совершенно не нужно. Мы туда пришли для того, чтобы спасти их от того режима, под которым они находились", - заявил Пригожин.

Кроме того, главарь "Вагнера" прокомментировал, разрушит ли его карьеру шокирующее расследование журналиста Владимира Осечкина. По его словам, карьеру ему никто не может разрушить, поскольку ее якобы нет.

"У меня карьеры нет, поэтому ее уничтожить невозможно", - сказал Пригожин.

Признание "вагнеровцев" - что известно

В понедельник, 17 апреля, в проект gulagu.net опубликовал видео с сенсационными признаниями двух зэков - "вагнеровцев" о военных преступлениях в Украине. Показания дали Алексей Савичев и Азамат Улдаров.

Савичев признался в массовых убийства украинских детей и подростков в Бахмуте Донецкой области. По его словам, во время выхода из города расстреливать всех мирных, начиная с 15 лет.

Улдаров рассказал о убийство до 400 украинцев в подвале девятиэтажки в Бахмуте месяц назад. Кроме того, он признался в зверствах, которые совершал в Украине по приказу главаря ЧВК "Вагнера" Евгения Пригожина. По словам военного преступника, он расстреливал украинских детей, в частности выстрелом в голову убил 5-летнюю девочку.

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