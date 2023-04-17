По его словам, массовый расстрел мирных устроили после того, как из города уехали журналисты.

Один из зэков-наемников ЧВК "Вагнер" Алексей Савичев сделал шокирующие признания в массовых убийствах украинских детей и подростков в Бахмуте Донецкой области. .

Во время разговора с Владимиром Осечкиным, основателем проекта gulagu.net, "вагнеровец" Савичев вспоминает, что в феврале после очередного обмена пленными между сторонами, группе наемников приказали расстреливать мирных, когда уедут журналисты.

"Мирные жители выходили. И был приказ: всех, кому от 15 (лет - УНИАН) и выше - всех сразу расстреливать без слов. Были расстреляны 20-24 человека, из них человек 10 - 15-летние и 17-летние подростки. Есть приказ - зачистить дом. Кто там был - неважно. Не выполнил приказ - тебя обнуляют", - признался "вагнеровец".

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По его словам, безоружных людей расстреливали даже за татуировки, в частности за символику "Азова".

Военные преступления оккупантов

К сожалению, российские оккупанты множество раз подтверждали свой статус военных преступников. Осенью прошлого года ООН представила отчет, который охватывает период мониторинга с 1 февраля по 31 июля 2022 года, по ситуации с правами человека в Украине. В отчете задокументировано 5 996 погибших, в том числе 382 ребенка, и 8 848 раненых. Это только подтвержденные случаи, но фактические цифры намного больше.

В течение отчетного периода было задокументировано 9 случаев изнасилований - 8 женщин и одного ребенка, 15 случаев сексуального насилия в отношении мужчин.

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