Сейчас известно, что сигнал "Ковер" будет действовать до 13:00.

Над Санкт-Петербургом и Ленинградской областью РФ закрыли 200 квадратных километров воздушного пространства. Гражданские самолеты были переведены в зону ожидания из-за НЛО в небе.

Как сообщает Телеграм-канал "База", десятки тысяч пользователей следят за рейсами, кружащими возле закрытого района.

"На территории введен план "Ковер" - его вводят при незаконном пересечении границы, а также при появлении в воздушном пространстве неизвестных объектов. Сигнал означает, что все воздушные суда должны немедленно сесть или покинуть район", - передает канал.

Видео дня

Впоследствии "База" сообщила, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом закрыто до 13:00. Почти все рейсы на табло в Пулков сейчас светятся с задержкой. Самолеты, летевшие в город, в частности рейс Калининград – Москва, возвращаются в аэропорты вылета.

"Тревожные" новости из РФ

Сигнал "Ковер" в Ленинградской области уже вводили несколько недель назад. Тогда закрыли воздушное пространство над городом Лодейное поле. Закрытие неба сегодня, вероятно, связано с массовой атакой беспилотников - ночью они якобы атакованы Белгород и нефтебаза "Роснефти" в Туапсе.

Странные пожары в РФ - не редкость. В прошлом месяце в Нижегородской области вспыхнула пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл", а в ночь на 14 февраля в Москве произошел очередной пожар - горело здание техцентра.

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