В здании взрываются канистры с топливом.

В ночь на вторник, 14 февраля, в Москве произошел масштабный пожар в здании техцентра.

Как сообщают ТАСС и РИА Новости, возгорание произошло на северо-востоке Москвы. Пожар распространился на площади в 1,5 тысячи квадратных метров. В МЧС России сообщают, что в здании находятся покрышки и масла, что осложняет его ликвидацию.

По предварительным данным, из здания вывели трех человек. Еще двое заблокированы на втором этаже. Также слышны взрывы - в здании взрываются канистры с топливом. В московской прокуратуре заявили, что горит здание автосервиса, произошло обрушение кровли.

Видео дня

Известно, что пожар начался неподалеку от НИИ точных приборов, который занимается разработкой каналов радиоуправления для объектов морского и авиационного реактивного вооружения.

Пожары в России

Напомним, что в ноябре в Белгородской области горела нефтебаза с цистернами топлива.

Уже в середине декабря пожар начался на территории российского завода "Звезда" в Санкт-Петербурге.

Российские СМИ сообщали, что за девять месяцев в РФ сгорели девять торговых центров. 9 декабря произошел пожар в торговом комплексе "Мегахимки" у границы Москвы и области, а 12 декабря - в торговом центре "Стройпарк".

Недавно в Нижегородской области произошел пожар на нефтеперерабатывающем заводе "Лукойл".

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