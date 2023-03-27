Это делают для того, чтобы якобы "упростить навигацию для пассажиров".

В России Киевское направление Московской железной дороги будет переименовано в Калужское, сообщили в Дептрансе. Четвёртый Московский центральный диаметр (МЦД-4), который планируется запустить в этом году, станет не Киевско-Горьковским, а Калужско-Нижегородским.

"Чтобы упростить навигацию для пассажиров для обозначения нового диаметра выбраны города в ближайших регионах, так как это пригородные, а не внутрироссийские железнодорожные перевозки", - объяснили в департаменте.

Отвечая на вопрос, будут ли переименованы в Москве "одноименные станции метро, улица, вокзал и площадь Киевского вокзала", в Дептрансе ответили, что "таких инициатив департаментом транспорта не выдвигалось".

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