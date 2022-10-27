Кирилл Буданов отметил, что в Москве понимают всю сложность ситуации

Недавно мобилизованных граждан Российской Федерации привозят во временно оккупированный Херсон. Оккупанты готовятся к уличным боям.

Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии CNN.

"Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", - отметил разведчик.

Видео дня

При этом он указал, что оккупанты уже понемногу забирают своих из города и близлежащих районов. По его словам, в Москве понимают всю сложность ситуации и боится окружения.

Кроме того, он указал, что вывод российских войск ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки".

"Поэтому все наши боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", - подытожил глава ГУР.

Ситуация в Херсонской области - что известно

Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления в Херсонской области к 21 октября освободили 88 населенных пунктов.

При этом спикер руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.

В свою очередь аналитики американского Института изучения войны предупредили, что россияне могут ударить по Каховской гидроэлектростанции, чтобы обвинить украинскую армию и использовать наводнение для побега из Херсонской области.

Позже стало известно, что противники на Херсонщине пытаются создать первую линию обороны, а также занимаются подготовкой оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.

Вас также могут заинтересовать новости: