Недавно мобилизованных граждан Российской Федерации привозят во временно оккупированный Херсон. Оккупанты готовятся к уличным боям.
Об этом рассказал глава Главного управления разведки Кирилл Буданов в комментарии CNN.
"Россия усиливает Херсон новобранцами, которые недавно мобилизовались. Вероятно, их используют как пушечное мясо", - отметил разведчик.
При этом он указал, что оккупанты уже понемногу забирают своих из города и близлежащих районов. По его словам, в Москве понимают всю сложность ситуации и боится окружения.
Кроме того, он указал, что вывод российских войск ускорится, когда Украина "возьмет под свой артиллерийский контроль дамбу Новой Каховки".
"Поэтому все наши боевые части двигаются и в сторону Херсона, и в сторону Новой Каховки", - подытожил глава ГУР.
Ситуация в Херсонской области - что известно
Вооруженные силы Украины в рамках контрнаступления в Херсонской области к 21 октября освободили 88 населенных пунктов.
При этом спикер руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил охраны и обороны "Юг" Наталья Гуменюк сообщала, что в Херсоне оккупанты готовятся к уличным боям.
В свою очередь аналитики американского Института изучения войны предупредили, что россияне могут ударить по Каховской гидроэлектростанции, чтобы обвинить украинскую армию и использовать наводнение для побега из Херсонской области.
Позже стало известно, что противники на Херсонщине пытаются создать первую линию обороны, а также занимаются подготовкой оборонительных рубежей на левом берегу Днепра.