Так собираются бороться с кадровым дефицитом.

В Свердловской области хотят отправить на военные заводы Урала девятиклассников, которые не сдали государственные экзамены.

Как пишет The Moscow Times, такое предложение рассматривает Законодательное собрание области. Это назвали "возможностью освоить востребованную в промышленности профессию".

Министр экономики и территориального развития региона Руслан Садыков заявил, что есть потребность в обучении специалистов в сфере машиностроения. По его словам, заявки областного промышленного комплекса на 2024 год составили 510 мест по целевой квоте, из которых 433 места отведены для оборонных предприятий. Этого недостаточно для борьбы с кадровым дефицитом.

Видео дня

Новости военной России:

Напомним, что ранее председатель Курганской областной думы Дмитрий Фролов предложил отправлять людей из вытрезвителя на заводы или на фронт.

Как писал CNN, российские школы становятся все более милитаризованными. Детям надевают военную форму и заставляют их принимают участие в тренировочных маршах, а также рыть окопы и стрелять.

В Сочи бывший спецназовец организовал "уроки мужества" для детей в возрасте от 6 лет, на которых учит не бояться наставленного на них оружия.

Вас также могут заинтересовать новости: