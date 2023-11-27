На фронт оккупант попал из колонии, где отбывал наказание по статье о наркотиках.

"Русский мир" продолжает пробивать очередное дно. На этот раз российские чиновники настолько заигрались в "Z-патриотизм", что назвали 5 "А" класс пермской школы в честь осужденного за наркотики наемника "Вагнера".

Как сообщает "Астра", 24 ноября 5А пермской школы №47 было "официально присвоено название "класс имени героя СВО Асадова Самада Чингизовича".

Самад попал на войну прямехонько из колонии. Последний его уголовный срок-за попытку провезти на территорию колонии около пяти граммов гашиша, несколько таблеток mdma и менее пяти граммов амфетамина. К тому времени "герой" уже сидел по 228 статье УК РФ. Предполагалось, что Асадов должен пронести психоактивные вещества на территорию колонии и употреблять их вместе с другим заключенным. За это он в 2018 году получил более 10 лет заключения.

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"Самад погиб от осколочного ранения в шею в январе 2023 года во время осады Бахмута", - пишет канал.

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В Челябинской области РФ маньяк 14 лет держал и насиловал в подвале похищенную девушку. На момент похищения жертве по имени Екатерина было 19 лет. Зато маньяку Владимиру Ческидову - 37. Они познакомились на вокзале, а затем вместе поехали домой к маньяку. С тех пор девушку никто не видел.

Затем стало известно, что в Воронежской области РФ маньяк с электрошокером напал на школьницу, изнасиловал и украл ее iPhone.

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