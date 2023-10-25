Предложение выдвинул единоросс.

Председатель Курганской областной думы, член "Единой России" Дмитрий Фролов предложил отправлять посетителей вытрезвителя на заводы или в ряды оккупационной армии.

Как пишет 45.ru, в ходе заседания выяснилось, что только половина пациентов вытрезвителей региона трудоустроены. "То, что человек попал в вытрезвитель, это не ставит крест на его деятельности рабочей. Оступиться имеет право каждый. Может быть, в этом ключе тоже смотреть, <...> может, кто-то из них <...> контракт захочет подписать, служить и защищать Родину", - предложил Фролов.

Он добавил, что зачастую люди приобретают вредные привычки "от безделья". "Если человек занят, занимается своей работой, то у него нет времени слоняться, скитаться, лежать на теплотрассе", - добавил он.

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Кого в России "не жалко" отправить на войну

Напомним, прошлой осенью диктатор Путин провел встречу с матерями российских оккупантов, которые воюют против Украины. Он заявил одной из матерей, что ее сын "не зря ушел из жизни".

"Мы все когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно. Вопрос в том, как мы жили. Некоторые ведь живут или не живут, непонятно. И как уходят? От водки или еще от чего-то. А потом ушли, и жили или не жили - незаметно. А ваш сын жил. И его цель достигнута", - сказал диктатор.

Ранее протоиерей Русской православной церкви призвал отправить на фронт посетителей московских ночных клубов.

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