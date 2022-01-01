Какие мифы про Бандеру – правда, а что – лишь домыслы, пояснил кандидат исторических наук, исследователь украинского освободительного движения ХХ века Николай Посивнич.

1 января в Украине особый праздник: наша страна отмечает день рождения Степана Бандеры – личности неординарной и разносторонней. Про него сложено немало мифов и легенд. Что из них – правда, а где – досужие домыслы, в комментарии УНИАН пояснил кандидат исторических наук, исследователь украинского освободительного движения ХХ века Николай Посивнич.

Что сделал Степан Бандера для Украины и чем важен праздник 1 января

"Степан Бандера и первое января – это символ борьбы, освободительного движения. Первое января выбрано из-за того, что Степан Бандера является олицетворением этого освободительного движения. В этот день чтят Степана Андреевича, его последователей, всех участников освободительного движения. Само слово "Бандера", "бандеровцы" олицетворяют теперь все освободительное движение, как в ранние исторические периоды было "петлюра", "петлюровцы" или "Мазепа", "мазепинцы". И поэтому эта плеяда, которая была и вместе с Бандерой, и против Бандеры, и позже отошла от этого движения – оккупанты. Как и немцы. Как их Советы окрестили по имени проводника. "Бандера" стало общим названием всего движения", – пояснил Посивнич.

По его словам, для нынешних российских оккупантов те, кто говорит на украинском, носит вышитую рубашку – это тоже бандеровец, и кто борется за независимость Украины – также бандеровец, независимо от того, русскоязычный он, православный или католик.

Читайте такжеПочему украинцы – воины: 30 битв за Украину ради жизни и свободы"Это клише было во вражеской пропаганде 70 лет назад и существует и сейчас. Еще в подполье публицист Петр Федун (псевдоним – Петр Полтава, заместитель председателя Генерального Секретариата Украинского Главного Освободительного Совета, член ОУН и член Провода ОУН – УНИАН) в 1948 году написал агитационно-публицистическую работу "Кто такие бандеровцы и за что они борются?". Там "бандеровец" – это синоним к словам повстанец, революционер. В одном из писем к главнокомандующему УПА Василию Куку Степан Бандера писал в конце 1950 года, что хуже всего, что его огорчает, это быть иконой освободительного движения, даже образцом быть труднее всего в жизни, быть таким святым, чтобы пропагандировать идеи и быть эталоном и образцом. И, собственно, теперь в Украине он и стал такой иконой", – считает историк.

При этом эксперт подчеркнул, что для наших врагов – россиян – Бандера является "антииконой", ведь он был одним из самых успешных символов, был, как сейчас модно говорить, менеджером освободительного процесса. Поэтому враждебная пропаганда и сделала его олицетворением всех борцов против оккупации – против одного человека гораздо легче бороться на пропагандистском фронте: мол, если бы не Бандера, то украинцы не боролись бы.

"Поэтому эти слова – Бандера, бандеровцы – являются таким хорошим информационным инструментом, когда можно им сознательно манипулировать, и против одного человека гораздо легче бороться, чем против сотен тысяч", – пояснил исследователь украинского освободительного движения.

Степан Бандера: биография

1 января 1909 года – именно в этот день Степан Бандера появился на свет в семье греко-католического священника в селе Старый Угрынив (находится на территории современной Ивано-Франковской области, а в те времена было в составе Австро-Венгерской империи).

Активной политической позицией Степан пошел в отца: тот тоже активно участвовал в политической жизни, был в свое время послом в парламенте ЗУНР - УНР в Станиславе.

Бандера отучился в гимназии, потом до 1933 года учился в агрономическом отделе Высокой Политехнической школы во Львове. Уже тогда польские власти взяли парня "на карандаш" за участие в украинских национальных инициативах. Закончить Политехническую школу у Бандеры так и не получилось: его арестовали накануне дипломного экзамена.

В Организацию украинских националистов (ОУН) Бандера вступил еще в 1929 году, а спустя четыре года стал на западно-украинских землях официальным краевым проводником ОУН.

В ОУН Бандера проявил себя как радикальный политик: например, он организовал несколько политических убийств (в том числе секретаря консульства СССР во Львове Алексея Майлова – как ответ ОУН на Голодомор в Украине).

В 1936 году Бандере вынесли приговор – пожизненное заключение, однако после захвата Польши Германией в 1939 году политический деятель вышел на свободу. В этот период Бандера работает над расширением сети освободительной организации на территорию всей Украины – но планам этим не суждено было сбыться: в организации начинается раскол.

Часть ОУН, которая окончательно перешла под руководство Бандеры, получила название "бандеровцы" или ОУН (б). С помощью этих сторонников Бандера мечтал создать независимое Украинское государство на западноукраинской территории. О его создании он и провозгласил 30 июня 1941 года во Львове – но немецкие власти не поддержали подобное решение. Бандеру арестовывают и бросают в концлагерь Заксенхаузен.

После этого украинские подразделения УПА (окончательно были сформированы весной 1943 года) начинают бороться не только против польских и советских партизан, но и против немецкой оккупации. При этом сам Степан лично никогда не возглавлял УПА.

Освободился Бандера в 1944 году. И сразу же вернулся к деятельности в ОУН.

В 1959 году Бандеру убили в Мюнхене, где тот провел последние годы жизни. За смерть Бандеры ответственность несет советский агент Богдан Сташинский.

Как отмечается День рождения Степана Бандеры в Украине

1 января, в день рождения Бандеры, в Киеве уже стало традицией устраивать факельное шествие в честь народного деятеля.

Во Львове в честь этого события устраивают народное вече возле памятника Бандере, а также молебен о судьбе Украины.

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