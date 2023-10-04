Десантная группа якобы следовала к мысу Тарханкут на катере и трех гидроциклах.

В августе подразделения ГУР Минобороны Украины высадились в Крыму и вступили в бой с оккупантами. Сегодня, как утверджает Министерство обороны страны-агрессора, крымский мыс Тарханкут был атакован снова.

МО РФ заявляет, что десантная группа ВСУ, следовавшая в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах, собиралась проникнуть на полуостров в северо-западной части акватории Черного моря.

"Действиями самолетов ВКС России пресечена попытка проникновения на территорию Крыма десантной группы ВСУ, следовавшей в направлении мыса Тарханкут на быстроходном военном катере и трех гидроциклах", – говорится в сообщении.

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Telegram-канал Shot со ссылкой на источники утверждает, что 13 украинских диверсантов уничтожены при попытке высадиться на западе Крыма.

"По данным SHOT, украинская ДРГ пыталась проникнуть на территорию Крыма неподалёку от села Оленевка, двигаясь в сторону мыса Тарханкут. В два часа ночи было обнаружено четыре объекта: один катер и три гидроцикла. Завязался бой. Всего уничтожено около 13 диверсантов. При себе у них были винтовки M4 и осколочные гранаты. Со стороны сотрудников погранслужбы раненых и погибших нет. К уничтожению ДРГ привлекались самолеты", – говорится в сообщении.

Спецоперации в Крыму - что нужно знать

В годовщину возобновления Независимости Украины 24 августа украинские разведчики высадились на территории мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму и вступили в бой с россиянам.

На следующий день военная разведка СБУ и ВСУ провели вторую спецоперацию на полуострове. Был нанесен удар по 126-й гвардейской бригаде.

В ОПУ рассказали, на что охотился "гуровский спецназ" в Крыму. По словам советника главы ОПУ Михаил Подоляка, спецоперация в ГУР в Крыму в первую очередь нацелена на уменьшение контроля россиян над воздушным пространством полуострова и уничтожение систем противовоздушной обороны.

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