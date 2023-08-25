По оккупантам успешно отработали беспилотники, говорят источники УНИАН.

Украина нанесла удар по российской 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота в селе Перевальное (оккупированный Крым).

Как сообщил УНИАН источник в СБУ, это была совместная спецоперация военной контрразведки Службы безопасности и Вооруженных сил Украины. По оккупантам успешно отработали беспилотники. Их точное количество не называют, но отмечают, что это была группа дронов.

"Сейчас уже точно можно говорить о нескольких десятках убитых и раненых россиян. Были поражены и места хранения боеприпасов. Также получила серьезные повреждения военная техника. Оккупанты оказались абсолютно неготовыми к такой спецоперации СБУ и ВСУ. Нашим беспилотникам удалось обойти все системы защиты врага", - заявили в спецслужбе.

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Поэтому, источники в СБУ прогнозируют еще больше сюрпризов для российских оккупантов в будущем.

Дроны в Крыму: что известно

Напомним, сегодня ночью оккупационные власти Крыма сообщили об атаке дронов. Местные жители сообщали, что в небе видят большое количество БПЛА.

В Минобороны РФ заявили, что ПВО якобы удалось уничтожить 9 беспилотных летальных аппаратов, а еще 33 - "приземлить" средствами РЭБ.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов в комментарии LIGA.net заявил, что был нанесен удар по 126-й отдельной гвардейской бригаде береговой обороны Черноморского флота.

"Поражение было. Это не первый удар по 126-й бригаде. Как в последнем интервью заявил генерал-майор Кирилл Буданов: Украина теперь может наносить поражение и реализовывать операции в любой точке оккупированного Крыма", - сказал он.

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