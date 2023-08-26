Украинские силы выполнили все цели в полном объеме.

После двух успешных операций Главного управлення разведки Минобороны Украины на территории временно оккупированного Крыма россияне ищут способ обезопасить полуостров. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскрыл, на что охотился украинский спецназ, и насколько успешной была операция.

По словам Подоляка, спецоперация в ГУР в Крыму в первую очередь нацелена на уменьшение контроля россиян над воздушным пространством полуострова и уничтожение систем противовоздушной обороны.

"Спецназ ГУР, который отрабатывал Тарханкут, он как раз работал по подразделению, которое специализируется на радиоэлектронной разведке, на контроле над воздушным пространством. Там не только было захвачено то, что нам нужно было захватить, там также разрушены некоторые объекты. Это не просто абстрактная там стрельба, зашли с флагом. Там были конкретные цели. Эти цели в полном объеме [достигнуты] – 120% в реализации. То есть мы не только разрушили те объекты, на которые были указания, но и также захватили необходимые нам доказательства", – сказал он.

Советник подчеркнул, что Украине уже есть, чем бить по военным целям в Крыму, но средств пока недостаточное количество для масштабной атаки.

"Что мы делали в рамках спецоперации, не говорим. Что касается Крыма, я сошлюсь на слова [главы ГУР МО Кирилла] Буданова о том, что у нас сегодня достаточно огневых средств: дальнобойные ракеты, … количество дронов-камикадзе, которые действительно готовы достигать те цели в Крыму, которые нам необходимы, тоже существенно выросло. Параллельно еще и выросло количество – по сути, серийка уже у нас – морских дронов, которые жестко позволят поставить в сухие доки черноморскую флотилию", – сказал он.

Подоляк подчеркнул, что успешные операции в Крыму – те, что помогает завершению войны.

"Крым это ключ снабжения. … Главное в этой войне – это своевременный подвоз резерва. … Второе – это подвоз снаряда, бронетехники, подвоз мин. … Все идет через Крым. И, безусловно, уничтожение транспортных узлов Крыма, уничтожение оперативно-тактических складов в Крыму, топливных баз, это важный параметр, который будет влиять на финализацию войны", – резюмировал он.

Спецоперации украинских сил в Крыму

В годовщину возобновления Независимости Украины разведчики высадились на территории мыса Тарханкут во временно оккупированном Крыму и вступили в бой с россиянам.

В ночь на 25 августа военная разведка СБУ и ВСУ провели вторую спецоперацию на полуострове. Удар был нанесен по 126-й гвардейской бригаде России.

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