Российским государственным СМИ и ТГ-каналам запрещено упоминать любые заявления Пригожина.

ФСБ России возбудило уголовное дело против руководителя ПВК "Вагнер" Пригожина по призыву к вооруженному мятежу, сообщает российское агентство ТАСС.

Как заявили в Национальном антитеррористическом комитете утверждения, распространяемые от имени Евгения Пригожина, не имеют под собой никаких оснований:

"В связи с этими заявлениями ФСБ России возбужденно уголовное дело по факту призыва к вооруженному мятежу. Требуем немедленно прекратить противоправные действия".

Видео дня

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что президент РФ "в курсе ситуации, разворачивающейся вокруг Пригожина, предпринимаются все необходимые меры".

"В администрации президента паника, там не исключают сценарий начала гражданской войны", - говорит источник "Важных историй", близкий к Кремлю.

По его словам, еще неделю назад была информация о том, что Пригожин что-то готовит. Видео с якобы последствиями ракетного удара по расположению ЧВК "Вагнер" - инсценировка, считает источник.

Российским государственным СМИ и ТГ-каналам запрещено упоминать любые заявления Пригожина, пишет "Осторожно.новости" со ссылкой на источники.

Издания получили "инструкцию" о том, что публиковать данные об этой ситуации можно исключительно из официальных ведомств или цитировать слова первых лиц государства.

Обострение конфликта Пригожина и Минобороны РФ

Накануне Пригожин заявил, что регулярные войска российской армии, подчиненные Минобороны России, ударили по месту дислокации "вагнеровцев". В Минобороны РФ это отрицали.

Пригожин утверждает, что военное командование РФ якобы "использовало втемную" артиллеристов, наносивших удар по тылам ЧВК "Вагнер" и обвинил Шойгу в "бегстве" из Ростова-на-Дону.

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