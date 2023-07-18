В начале месяца Трошева уволили из ЧВК.

Андрей Трошев (позывной "Седой"), которого называли вторым после Евгения Пригожина лицом в ЧВК "Вагнера", стал первым из командиров, которые отказались продолжать участие в мятеже, разгоревшемся в прошлом месяце. Об этом сообщает Gulagu.net со ссылкой на источники в бывшем штабе ЧВК.

Во время событий 23-24 июня Трошев добровольно принял решение отказаться от участия и передал Федеральной службе безопасности (ФСБ) РФ и Минобороны РФ внутреннюю информацию ЧВК.

В настоящий момент ему предложили одну из должностей в рамках смежной с МО РФ структуры, которая занимается рекрутингом осужденных в специальные формирования "Шторм Z". Вместе с собой Трошев, как считается, забрал сюда еще 10 человек из офиса Пригожина.

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Действия Трошева Пригожин расценил как предательство. Вместе с командиром ЧВК Дмитрием Уткиным (позывной "Вагнер") они инициировали ряд публикаций в Telegram-каналах с целью дискредитации бывшего подельника.

Кто такой Андрей Трошев

61-летний Андрей Трошев – полковник в отставке, бывший сотрудник органов МВД РФ. Принимал участие в Афганской и 2-й чеченской войнах. Герой РФ. С началом "военной операции" РФ в Сирии Трошев, уже находившийся на пенсии, начал управлять тыловой службой ЧВК "Вагнера" и Службой Безопасности ЧВК.

По информации Gulagu.net, в течение последнего времени Трошекв в ЧВК также курировал работу службы безопасности, службы тыла. А также – все, что касалось вербовки осуждённых за фронт – от оформления их помилования ло сопровождения в зону боевых действий.

Кроме того, считается, что Трошев и его сообщники занимались в России розыском беглецов из ЧВК, запугиванием "вагнеровцев", дававших показания журналистам и правозащитникам.

1 июля стало известно, что совет командиров ЧВК "Вагнер" уволил "правую руку Пригожина" полковника Андрея Трошева.

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