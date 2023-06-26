Формально Пригожин еще под следствием, но процессуальных действий по нему нет.

Российская Генпрокуратура до сих пор не закрыла уголовное дело против Евгения Пригожина потому, что не знает, как это сделать без позора. Об этом пишет со ссылкой на источники телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, близкий к одному из кремлевских кланов.

Источник утверждает, что уголовное дело о мятеже хоть и не закрыто формально, но в реальности никаких следственных действий нет. В день мятежа заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин лично обзванивал региональных прокуроров Ростовской, Воронежской и Липецкой областей, требуя от них активно давить на местных правоохранителей, чтобы те четко фиксировали все преступления вагнеровцев, в особенности эпизоды с погибшими.

"Теперь в ГП ломают голову, как нивелировать всё это и избежать позора", – говорит источник.

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Похожая ситуация и в ФСБ. Там уже успели заявить, что постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Однако документы еще не поступили, поскольку из-за мятежа в Москве понедельник объявили нерабочим днем. Теперь ФСБшники тоже думают, как быть с уже оформленными трупами.

Уголовное дело против Пригожина – что известно

Утром в субботу, когда вагнеровцы уже захватили Ростов и сбили к тому моменту как минимум два вертолета, Путин выступил по российскому телевизору и объявил мятежников предателями. При этом он пригрозил наказать их по закону.

В тот же день российские силовики бросились открывать уголовные дела против Пригожина лично и по факту вооруженного мятежа в целом. Дело дошло даже до обысков в питерском штабе "Вагнера", где быстро нашлись грузовики с наличными, фальшивые паспорта с лицом Пригожина и белый порошок.

После того, как при посредничестве Лукашенко, между Кремлем и Пригожиным была достигнута договоренность о прекращении мятежа, спикер Путина заявил, что уголовные дела отменяются. Однако по состоянию на утро понедельника уголовное производство формально продолжалось.

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