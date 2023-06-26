Российская Генпрокуратура до сих пор не закрыла уголовное дело против Евгения Пригожина потому, что не знает, как это сделать без позора. Об этом пишет со ссылкой на источники телеграм-канал ВЧК-ОГПУ, близкий к одному из кремлевских кланов.
Источник утверждает, что уголовное дело о мятеже хоть и не закрыто формально, но в реальности никаких следственных действий нет. В день мятежа заместитель генпрокурора Анатолий Разинкин лично обзванивал региональных прокуроров Ростовской, Воронежской и Липецкой областей, требуя от них активно давить на местных правоохранителей, чтобы те четко фиксировали все преступления вагнеровцев, в особенности эпизоды с погибшими.
"Теперь в ГП ломают голову, как нивелировать всё это и избежать позора", – говорит источник.
Похожая ситуация и в ФСБ. Там уже успели заявить, что постановление о возбуждении уголовного дела отменено. Однако документы еще не поступили, поскольку из-за мятежа в Москве понедельник объявили нерабочим днем. Теперь ФСБшники тоже думают, как быть с уже оформленными трупами.
Уголовное дело против Пригожина – что известно
Утром в субботу, когда вагнеровцы уже захватили Ростов и сбили к тому моменту как минимум два вертолета, Путин выступил по российскому телевизору и объявил мятежников предателями. При этом он пригрозил наказать их по закону.
В тот же день российские силовики бросились открывать уголовные дела против Пригожина лично и по факту вооруженного мятежа в целом. Дело дошло даже до обысков в питерском штабе "Вагнера", где быстро нашлись грузовики с наличными, фальшивые паспорта с лицом Пригожина и белый порошок.
После того, как при посредничестве Лукашенко, между Кремлем и Пригожиным была достигнута договоренность о прекращении мятежа, спикер Путина заявил, что уголовные дела отменяются. Однако по состоянию на утро понедельника уголовное производство формально продолжалось.