Где сейчас остается Пригожин, неизвестно.

На утро 26 июня уголовное дело об организации вооруженного мятежа (ст. 279 УК РФ) против основателя ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина не прекращено. Об этом сообщает издание "КоммерсантЪ" со ссылкой на источники.

Как утверждает издание, дело против главаря "вагнеровцев" продолжает расследоваться следователем следственного управления ФСБ России.

Дело против Пригожина из-за мятежа в России

Дело против главаря ЧВК "Вагнера" было возбуждено 23 июня из-за организованного им мятежа в России. После переговоров Пригожина с самопровозглашенным президентом Беларуси было заявлено, что уголовное преследование против первого будет прекращено.

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Напомним, по итогам переговоров ЧВК "Вагнера" прекратила марш на Москву, наемники должны были вернуться в свои полевые лагеря.

В данный момент неизвестно, где находится Пригожин. Сообщалось, что, согласно договоренностям с Лукашенко, главарь "вагнеровцев" должен будет уехать в Беларусь.

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