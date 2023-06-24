Евгений Пригожин подтвердил, что деньги принадлежат его ЧВК "Вагнера", но отметил, что помимо одной "Газели" там еще должно было быть "два бусика".

В российском Санкт-Петербурге возле офиса главаря ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина обнаружили микроавтобус "Газель", полностью набитый коробками с деньгами.

Автомобиль был припаркован во дворе отеля "Трезини", и местные силовики решили проверить его на предмет взрывоопасных веществ, пишет "Фонтанка". Однако внутри оказались офисные коробки, наполненные пачками российских рублей, скорее всего номиналом по 5 тысяч.

После пересчета купюр выяснилось, что в коробках было 4 миллиарда рублей наличными. Что это за деньги и кому они принадлежат точно было неизвестно. Предполагалось, что они могут быть связаны с ЧВК "Вагнер", ведь рядом - офис этой группировки.

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Позже сам главарь "вагнеровцев" Евгений Пригожин подтвердил, что эти деньги принадлежат его ЧВК. Более того, "повар Путина" добавил, что там должна быть "не одна "Газель", а еще два автобусика".

Пригожин объяснил, что там лежали деньги на зарплаты и компенсации за "груз 200". По его словам, ЧВК "Вагнер" работает исключительно с наличными деньгами, "что приписано в контрактах", поэтому "ничего страшного".

Пригожин пошел против Путина - что происходит в России

Как сообщал УНИАН, 23 июня главарь ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин обвинил российских военных в обстреле своих боевиков, и фактически потребовал "головы" министра обороны Сергея Шойгу и начальника генштаба Валерия Герасимова.

За ночь Пригожин с наемниками захватили Ростов, а позже в течение утра успешно продвинулись и к городу Воронеж. Далее "вагнеровцы" двигаются в направление Москвы, и, по некоторым данным, уже зашли в соседнюю Тульскую область.

Утром 24 июня президент России Владимир Путин назвал действия Пригожина "предательством" и "ударом в спину", пригрозил ему расправой, а от членов ЧВК потребовал сложить оружие. Но обращение Путина не произвело какого либо эффекта и Пригожин отказался сложить оружие по требованию кого-либо.

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