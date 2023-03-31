В указе Путина отмечалось, что в рамках весеннего призыва в армию по территории всей России военкомы должны нагрести не менее 147 тысяч россиян.

В планах Генерального штаба ВС РФ якобы нет второй волны мобилизации, пишут пропагандисты "РИА Новости" со ссылкой на комментарий Минобороны РФ.

Уже призванных в рамках частичной мобилизации и добровольцев вполне хватает для выполнения возложенных задач на войне, отметили в ведомстве.

К слову, ранее Институт изучения войны отмечал, что весенний призыв, согласно указу Путина от 30 марта, усложнит набор мобилизованных в ряды оккупантов.

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Вместе с тем аналитики считают, что Россия может попытаться набрать пополнение для частей в Украине, принуждая или уговаривая подписать контракт какую-то часть солдат, что заканчивают службу по призыву и уже в какой-то мере подготовлены к тому, чтобы воевать. "Но насколько успешным может быть это предприятие, далеко не ясно", - отмечает в отчете Институт изучения войны.

В указе Путина отмечалось, что в рамках весеннего призыва в армию по территории всей России военкомы должны нагрести не менее 147 тысяч россиян.

Мобилизация в России - что известно

Путин объявил о частичной мобилизации в РФ еще в сентябре 2022 года. С тех пор новые необученные силы, которыми пришлось затыкать разгромленные подразделения, заставили РФ пересмотреть свои цели и сконцентрироваться на боях за восток. На юге, после украинского контрнаступления в ноябре, ВС РФ пришлось перейти к обороне.

В настоящее время Путин отправляет тысячи солдат на бойню за райцентры Донецкой и Луганской областей. В феврале, по подсчетам Запада, РФ удалось захватить только 0,04% территории за счет жизней десятка тысяч оккупантов.

Украина еще в январе предупреждала, что вторая волна мобилизации в России неизбежна. Под призыв попадут не только жители глубинок, но и больших российских городов.

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