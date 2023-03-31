Пригожин сконцентрировал свои войска в основном на боях за Бахмут.

Потери российских оккупантов, в том числе среди "вагнеровцев", будут и дальше сдерживать российские наступательные операции в районе Бахмута и на более широком театре военных действий, говорится в отчете Института изучения войны.

Растущие потери "Вагнера", вероятно, поставят под угрозу способность Пригожина сохранять свою влиятельную роль среди оккупационных войск.

Аналитики указывают на приведенные западными официальными лицами данные о рядах "вагнеровцев" на Бахмутском направлении. Например, накануне генерал Милли сообщил, что ЧВК насчитывает около 6 тысяч опытных бойцов и до 30 тысяч новобранцев, в основном осужденных, воюющих в районе Бахмута.

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Институт изучения войны отмечает, что Пригожин сконцентрировал свои войска на боях за Бахмут.

Отмечается, что группа "Вагнера" с такими темпами может потерять еще тысячи наемников в ближайшие недели вдобавок к уже опубликованным данным о потерях Пригожина в 30 тысяч человек, так как заключенные заканчивают свои контракты и возвращаются домой амнистированными.

Бои за Бахмут - потери РФ в Украине

Накануне генерал США Марк Милли заявил, что сейчас в боях за Бахмут Донецкой области участвуют около 6 тысяч наемников ЧВК "Вагнера". Кроме того, там воюют примерно 20-30 тысяч завербованных рекрутов. Американский генерал подчеркнул, что "вагнеровцы" несут огромные потери в районе Бахмута, назвав бои "мясорубкой".

По подсчетам Минобороны, на Бахмутском направлении враг теряет в среднем 500 солдат убитыми или ранеными в день. Таким образом, там РФ исчерпывает свои наступательные возможности.

Из-за больших потерь среди оккупантов Россия вынуждена уже привлекать к разбитым отрядам "Вагнера" регулярные войска.

23 марта командующий Сухопутными войсками, генерал-полковник Александр Сырский отметил, что в битве за Бахмут наемники "Вагнера" выдыхаются, и ВСУ этим воспользуются.

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