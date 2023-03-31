Путин считает опасным для стабильности своей власти отправлять на войну молодых призывников.

Объявленный в России весенний призыв с 1 апреля может помешать Кремлю готовить пополнение мобилизованных для войны против Украины, отмечает Институт изучения войны в утренней сводке.

По мнению аналитиков, Путин считает опасным для стабильности своей власти отправлять на войну молодых призывников - и потому сделал ставку на мобилизацию резервистов и набор добровольцев.

Поэтому призывники, скорее всего, воевать не поедут, но их все равно тоже надо где-то обучать. "Учебные мощности России ограничены, и то, что их займут призывники, которые не будут воевать в Украине в 2023 году, лишает Кремль возможности обучать резервистов и добровольцев, которые воевать будут", - говорится в сводке ISW.

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Аналитики считают, что Россия может попытаться набрать пополнение для частей в Украине, принуждая или уговаривая подписать контракт какую-то часть солдат, что заканчивают службу по призыву и уже в какой-то мере подготовлены к тому, чтобы воевать.

"Но насколько успешным может быть это предприятие, далеко не ясно", - отмечает в отчете Институт изучения войны.

Путин подписал указ о весеннем призыве - что известно

Российский диктатор Владимир Путин 30 марта подписал указ о весеннем призыве в армию.

В указе Путина отмечается, что в рамках весеннего призыва в армию по территории всей России военкомы должны нагрести не менее 147 тысяч россиян.

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