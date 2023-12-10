Диктатор слушал хвалебные оды с нескрываемым удовольствием.

Мать ликвидированного в Украине российского оккупанта выдала хвалебную речь для диктатора Владимира Путина, который и приказал ее сыну воевать.

Как сообщают российские пропагандисты, группу родственников "минусованных" захватчиков позвали на прием к Путину в Кремль. Одна из матерей выдала, что они за Путина, несмотря на горе, которое он принес их семьям.

"Мы с вами, мы за вас, мы вместе с вами. Как говорят ребята, а я повторю, вы - наш президент. Вы - наш главнокомандующий. Мы сегодня должны еще очень многое сделать для нашей России, мы продолжим дело наших сыновей и мы идем вместе с вами. Мы должны дальше идти вместе с вами", - заявила мать ликвидированного захватчика.

Путин на хвалебные заявления реагировал довольным выражением лица.

Путин идет в президенты

Нынешний президент РФ Владимир Путин будет выдвигать свою кандидатуру на пост президента. Об этом он сказал в Кремле на торжестве по случаю дня Героев Отечества. На торжествах отец ликвидированного в Украине командира отдельного разведывательного батальона "Спарта" спросил Путина, будет ли тот баллотироваться в президенты.

"Да, буду", - ответил Путин.

Перед этим президентский спикер Дмитрий Песков, заявил, что Путин "опирается на поддержку людей, преследуя главный интерес - повышение уровня жизни".

Напомним, эти выборы станут пятыми для Путина.

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