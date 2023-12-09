В МИД Украины подчеркнули, что включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, поставит под сомнение легитимность всего результата выборов президента РФ.

Российский Центризбирком объявил о планах провести 15-17 марта 2024 года голосование на оккупированных территориях Украины в рамках очередных выборов президента РФ. Министерство иностранных дел Украины предупредило, что результаты этих псевдовыборов будут юридически ничтожными.

В заявлении МИД в частности отмечается, что проведение российских выборов на украинских территориях грубо нарушает Конституцию и законодательство Украины, нормы и принципы международного права, в частности устав ООН.

"Такой избирательный процесс, как и остальные подобные пропагандистские мероприятия в прошлом, будет незаконным и ничтожным. Включение голосов, полученных на временно оккупированных территориях Украины, поставит под сомнение легитимность всего результата выборов президента РФ. Призываем международное сообщество решительно осудить намерение России провести президентские выборы на захваченных украинских территориях, а на причастных к их организации и проведению – наложить санкции", – говорится в заявлении внешнеполитического ведомства Украины.

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МИД также призвал иностранные государства не присылать своих граждан в качестве наблюдателей на эти псевдовыборы.

"Для тех, кто будет участвовать, предусмотрена уголовная ответственность согласно украинскому законодательству. Любые выборы в России не имеют ничего общего с демократией. Они служат лишь инструментом удержания российского режима у власти", – заявили в министерстве.

Выборы президента РФ

Следующие выборы президента Российской Федерации состоятся 17 марта 2024 года. Соответствующее решение в четверг, 7 декабря, принял Совет Федерации страны-агрессора.

Согласно нормам российского законодательства, выборы президента РФ назначаются Советом Федерации (верхней палатой парламента) не ранее чем за 100 дней и не позднее чем за 90 дней до дня голосования.

Действующий президент РФ Владимир Путин снова будет выдвигать свою кандидатуру. Об этом он сказал в Кремле на торжественных мероприятиях по случаю так называемого "дня героев отечества".

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