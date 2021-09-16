Ягода внутри не содержит ни одной косточки и имеет бледно-зеленый цвет.

В российской Москве мужчина приобрел в одном из сетевых магазинов арбуз, который состоял только из корки: в ягоде практически не было красной мякоти.

Видеозапись опубликована в Telegram-канале Life Shot.

На кадрах видно, что плод внутри не содержит ни одной косточки и имеет бледно-зеленый цвет.

Читайте такжеВ сети показали, как фермеры из Херсонской области беспощадно уничтожают арбузы (видео)Сам же москвич также рассказал, что очень долго выбирал арбуз перед покупкой, так как это был его первый арбуз за сезон.

Мужчина добавил, что килограмм ягоды стоил 35 российских рублей (близько 13 гривень), а вес арбуза составил почти пять килограмм.

Как сообщал УНИАН, в Москве целая семья попала в реанимацию, съев арбуз, купленный в супермаркете "Магнит". Два человека погибли, один - в тяжелом состоянии. В Следственном комитете по Москве передали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. В крови у погибших нашли следы этиленгликоля - ядовитого вещества, которое используют в производстве стеклоочистетелей, тормозных и других технических жидкостей. При попадании в организм может привести к летальному исходу.

Автор: Олег Давыгора