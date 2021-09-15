Украинские фермеры не могут реализовать свою продукцию в опте даже по цене 0,3-0,5 грн/кг.

В Украине по состоянию на 15 сентября цены на арбузы остаются на одном из самых низких уровней.

Об этом сообщают аналитики EastFruit.

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Средняя оптовая цена арбуза в начале предыдущей недели составляла 1,0 грн/кг ($0,038). Это вдвое меньше стоимости продукции на аналогичный период 2019 и 2020 годов.

Украинские фермеры отмечают, что часть урожая останется на полях, так как они не могут реализовать свою продукцию в опте даже по цене 0,3-0,5 грн/кг. При том, что это вдвое ниже себестоимости производства арбузов.

Как сообщает издание, по данным игроков рынка, крупные фермерские хозяйства реализовали свой урожай, как правило, в полном объеме, так как имели заранее заключенные контракты на поставки в торговые сети.

"Исходя из этой ситуации, малым и средним производителям арбузов в Украине стоит следовать примеру крупных фермерских хозяйств, а именно: кооперироваться для создания товарных партий и искать покупателя своей продукции еще на этапе посадки бахчи", — отмечает консультант Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Катерина Зверева.

Обвал цен на арбузы:

В начале августа 2021 года из Херсона в Киев отправили традиционную баржу с арбузами. 500 тонн арбузов грузили целый день. Сорт один - полосатый херсонский.

16 августа 2021 года в Киев по реке Днепр отправили еще одно судно с 350 тоннами херсонских арбузов.

В последние дни августа торговые сети Киева снизили цены на арбузы.

Автор: Елена Коваленко