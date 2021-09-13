Эксперты также проверяют кровь других отравившихся жителей этого дома.

В Москве целая семья попала в реанимацию, съев арбуз, купленный в супермаркете "Магнит". Два человека погибли, один - в тяжелом состоянии.

Как сообщает Telegram-канал Baza, в крови у погибших нашли следы этиленгликоля - ядовитого вещества, которое используют в производстве стеклоочистетелей, тормозных и других технических жидкостей. При попадании в организм может привести к летальному исходу.

Читайте такжеВ сети назвали причину массового отравления россиян магазинным арбузом"Как оно попало в организм пенсионерки и девочки – неизвестно. Эксперты также проверяют кровь других отравившихся жителей дома на Совхозной улице, однако у них следов этиленгликоля пока не обнаружено", - говорится в сообщении.

Отравление арбузом целой семьи в Москве: что известно

Все члены семьи, кроме отца, ели арбуз 8 сентября после ужина. На следующий день у матери, бабушки и 15-летней девочки началась рвота. Медики все "списали" на обычное отравление и госпитализировать их не стали. После второго вызова "скорой" их все-таки увезли в больницу.

Состояние бабушки и девочки было критическим, они обе умерли.

В Следственном комитете по Москве передали, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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Автор: Ольга Робейко