Также в РФ заявляют, что парень собирал донаты для ВСУ. Его со скандалом исключили из МГУ.

В РФ из Московского государственного университета отчисли гражданина Украины Сергея Гулько, которого уже трижды арестовывали за посты в соцсетях - в 2022 году уроженец Одессы написал "Слава Украине!" и призвал бомбить столицу РФ.

Как сообщает ASTRA, по версии пресс-службы факультета МГУ, студент якобы собирал деньги для ВСУ. При этом претензий к успеваемости Гулько университет не имеет. РосСМИ пишут со ссылкой на пресс-службу факультета:

"С учетом выявленных правонарушений и назначенных административных наказаний подписан приказ о его отчислении". Видео дня

Гулько учился на коммерческой форме обучения как иностранный гражданин - у него украинский паспорт. В пресс-службе также уточнили, что им неизвестно, чтобы Гулько в стенах заведения демонстрировал свои политические взгляды.

"Уроженца Одессы Сергея Гулько трижды арестовывали в апреле за "распространение информации националистического характера", - говорится в публикации.

В частности, в начале апреля Гулько арестовали на десять суток по статье о неповиновении полицейским. Потом, задержав на выходе из спецприемника, - на двенадцать суток за лозунг "Слава Украине!", опубликованный в социальной сети "ВКонтакте". Позднее, 26 апреля, парня арестовали еще на двенадцать суток - за сторис в Instagram, сделанные в 2022 году - в начале полномасштабного вторжения России в Украину. Якобы Гулько призывал "бомбить Москву".

Сам студент тогда пояснил, что публикации сделал на эмоциях:

"Бомбили мой город, бомбили мою страну, и в результате этого умирали близкие мне люди".

Студент считает, что кто-то из знакомых сделал скриншот его сторис и написал донос. Суд тогда обязал Гулько покинуть Россию в течение трех дней, но он был под арестом, и уехать не мог.

По данным "Медузы", гражданин Украины учился в этом году уже на шестом курсе факультета фундаментальной медицины МГУ. Уточняется, что вечером 25 апреля студент должен был выйти на свободу, но его задержали и увезли в полицию, а на следующий день суд предписал Гулько покинуть РФ.

"После этого на том же заседании студента отправили под арест на 12 суток по статьям о возбуждении ненависти либо вражды (20.3.1 КоАП) и демонстрации экстремистской символики - аргументы адвоката, что в случае ареста Гулько не сможет выполнить предписание о выезде из РФ, суд во внимание не принял", - сообщает СМИ.

В беседе с "Медиазоной" подруга Гулько предположила, что донос на него мог написать один из студентов.

"У него есть однокурсник, который состоит в Z-группах, активист, все такое. Он насобирал вот эти скрины, два года ждал, чтобы перед выпуском из университета (донести - УНИАН) - сейчас ГОСы, сейчас защита диплома через месяц - сделать вот такие вещи. У человека нет возможности окончить университет, медицинский факультет, на котором учатся шесть лет", - сказала она.

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