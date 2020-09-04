В Москве курьер Delivery Club предложил клиентке, которой доставлял заказ, провести вместе время у нее дома.
Об этом сообщает издание «Подъем» в своем Telegram-канале.
После визита к клиентке мужчина поинтересовался по СМС, или она одна дома, и предложил провести полчасика вместе в отсутствие мужа.
В результате клиентка пожаловалась в сервис, но в качестве компенсации ей предложили купон в 200 рублей.
Позднее представитель компании сообщил «Подъему», что с курьером провела работу служба безопасности, также он извинился за произошедшее.
В компании добавили, что оператора службы поддержки отправили на переобучение, потому что он «не придал должного значения случившемуся» - после этого он вернется к работе.
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