Московского дизайнера доставили в больницу с огурцом в заднем проходе.
Об этом пишет «Московский комсомолец».
Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, в районе Некрасовка на юге города.
35-летнего пострадавшего в квартире обнаружил друг, с которым они вместе снимают квартиру. По невыясненным причинам, мужчина поместил в кишечник небольшой овощ, который впоследствии провалился глубже и застрял.
Москвич пытался решить проблему с помощью спринцовки, однако не смог. В результате вызвал скорую.
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«Я смеялся очень долго, спрашивал, зачем он это сделал. Тот скрыл подоплеку, сказав лишь, что ему не до смеха», - поделился друг дизайнера.
Медики оказали пострадавшему помощь, вытянув огурец щипцами, и в тот же день отпустили его домой.
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