Москвич пытался решить проблему с помощью спринцовки, однако не смог.

Московского дизайнера доставили в больницу с огурцом в заднем проходе.

Об этом пишет «Московский комсомолец».

Инцидент произошел в понедельник, 5 июля, в районе Некрасовка на юге города.

35-летнего пострадавшего в квартире обнаружил друг, с которым они вместе снимают квартиру. По невыясненным причинам, мужчина поместил в кишечник небольшой овощ, который впоследствии провалился глубже и застрял.

Москвич пытался решить проблему с помощью спринцовки, однако не смог. В результате вызвал скорую.

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«Я смеялся очень долго, спрашивал, зачем он это сделал. Тот скрыл подоплеку, сказав лишь, что ему не до смеха», - поделился друг дизайнера.

Медики оказали пострадавшему помощь, вытянув огурец щипцами, и в тот же день отпустили его домой.

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Автор: Иван Бойко