Начальник департамента культуры правительства Москвыи призвал убивать украинцев. Он заявил, что Россия воюет в Украине якобы с "нацистами", которым "не должно быть никакой пощады".
Во время эфира YouTube-шоу представитель департамента культуры вспомнил строки стиха Константина Симонова времен Второй мировой войны, которые были адресованы немецким нацистам. Московский чиновник адресовал строки 1942 года украинцам:
Так убей же хоть одного.
Так убей же его скорей.
Сколько раз увидишь его –
Столько раз его и убей.
В конце Кибовский добавил слоган российских пропагандистов: "Работайте, братья!".
Призывы к убийству украинцев - что известно
В России нередко звучат призывы к убийству украинцев. Так, 9 октября стал известно, что протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал российских оккупантов, которые воюют против Украины, убивать украинцев и "отставить бзд*ж".
Кроме того, диким заялением отличился ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский, который предложил топить украинских детей в реке.
Также боевой отряд русских неонацистов "ДШРГ "Русич", воюющий в Украине в составе российских войск, призвал убивать украинских детей и отдавать пленных девушек своим солдатам.