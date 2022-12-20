Александр Кибовский повторил кремлевский нарратив о том, что российская армия якобы воюет с "нацистами".

Начальник департамента культуры правительства Москвыи призвал убивать украинцев. Он заявил, что Россия воюет в Украине якобы с "нацистами", которым "не должно быть никакой пощады".

Во время эфира YouTube-шоу представитель департамента культуры вспомнил строки стиха Константина Симонова времен Второй мировой войны, которые были адресованы немецким нацистам. Московский чиновник адресовал строки 1942 года украинцам:

Так убей же хоть одного. Так убей же его скорей. Сколько раз увидишь его – Столько раз его и убей.

В конце Кибовский добавил слоган российских пропагандистов: "Работайте, братья!".

Призывы к убийству украинцев - что известно

В России нередко звучат призывы к убийству украинцев. Так, 9 октября стал известно, что протоиерей РПЦ Андрей Ткачев призвал российских оккупантов, которые воюют против Украины, убивать украинцев и "отставить бзд*ж".

Кроме того, диким заялением отличился ведущий российского государственного телеканала RT Антон Красовский, который предложил топить украинских детей в реке.

Также боевой отряд русских неонацистов "ДШРГ "Русич", воюющий в Украине в составе российских войск, призвал убивать украинских детей и отдавать пленных девушек своим солдатам.

Вас также могут заинтересовать новости: